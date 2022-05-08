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兩次「送肉粽」會再「抓交替」？ 彰化和美辦法會去煞

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片

彰化縣和美鎮和北里和中廣場周邊，最近1個多月來，傳出兩件輕生案件，各已辦過「送肉粽」去煞科儀，但里長吳華晃說，地方仍然人心惶惶，還傳說要還要抓小朋友「交替」，可能是煞氣未去完全，因此由里辦公處發起籌措35萬元，訂本月20、21日在和中廣場舉舉辦大型法會，希望鄰里就此安寧。

吳華晃說，今年3月8日及4月20日，曾分別傳出兩名男子疑因工作不順或身體健康因素輕生，地點雖然不是和中廣場，卻在廣場周邊，為了安定人心及安撫亡靈，喪家均請來法師在廣場辦理「送肉粽」科儀，再將煞氣用車輛送到出海口，但地方人心卻未因此平靜，反而謠言四起。

吳華晃說，地方傳言辦了兩次「送肉粽」科儀，可能煞未去除乾淨，將會持續發生不幸事件，甚至傳出會有小朋友被「抓交替」，地方人心惶惶，身為里長令他飽受壓力，因此在和中廣場籌辦「禳災解厄祈安保境植福大法會」，請來法師主持。

吳華晃說，籌辦此一大法會經費龐大，里辦公處自籌仍有35萬元缺口，實在力有未逮，希望地方士紳賢達、公司行號等能踴躍捐輸，齊心協力，讓法會圓滿成功，淨化和中廣場，鄰里祥和安寧。

吳華晃將此一訊息公布在臉書時，有人支持辦法會來安定人心；也有人認為，人的問題需要用智慧來處理，經濟問題引發想不開，可能需要加強社福關懷或者職能培訓，若是心理疾病引起輕生，或許鄰里當中可以加強宣導尋求心理諮商，有方向的改善問題，相信都會有幫助，里長很有心，但或許可以考慮把經費用在更實際的地方

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。送肉粽路線當晚，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。

民俗專家廖大乙指出，「送肉粽」科儀流傳已久，確有一定的作用，但執行科儀的法師，一定要法力高強，而且德行要好，才能將煞氣去除乾淨，才能「人安」、「鬼安」。

「送肉粽」儀式原本盛行在彰化鹿港沿海一帶，如今遠到南投山區 ，甚至新竹都傳有「送肉粽」儀式，廖大乙很不以為然，認為法師不應以營利為目的，在舉辦儀式時，也應宣傳正面而積極的意義，才能化解人心的不安，不能反而製造更多不安。

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彰化縣和美鎮和北里長吳華晃將在和中廣場舉辦法會的訊息，公布在臉書上。翻攝自吳華晃臉書
彰化縣和美鎮和北里長吳華晃將在和中廣場舉辦法會的訊息，公布在臉書上。翻攝自吳華晃臉書
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
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送肉粽 法會

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