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台中大坑步道荔枝椿象令遊客發麻 「平腹小蜂」來防治

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供
台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供

台中大坑6至10號登山步道周邊部分私有土地，農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年4至5月經常吸引外來種荔枝椿象於當地產卵繁衍，最近有民眾發現荔枝椿象多，看到頭皮發麻，中市府為避免登山民眾遭受荔枝椿象毒液灼傷，已在步道附近設立告示牌提醒遊客外，並利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治，再搭配人工吸除執行物理防治。

台中市政府觀光旅遊局所屬風景區管理所，除在步道附近設立告示牌提醒遊客外，考量登山遊客眾多不適合噴灑化學藥物，也利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治，並搭配人工吸除執行物理防治。

荔枝椿象最近被發現在大坑步道木樁、拉繩上密集出現，中市觀旅局說明，4月12日開始啟動第一波荔枝椿象生態防治工作，釋放6萬顆平腹小蜂卵粒，第二波荔枝椿象生態防治工作，預計於5月中旬及月底執行，各釋放3萬顆平腹小蜂卵粒。

平腹小蜂的雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的荔枝椿象卵粒則無法順利孵化出荔枝椿象幼蟲；為加強防治效果，自5月3日起每周2次，派員執行「吸力機」吸除，再搭配震落荔枝椿象成蟲或幼蟲予以撲殺，降低荔枝椿象族群量。

觀旅局說明，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要破壞掛在步道果樹旁平腹小蜂的卵卡；若不慎接觸荔枝椿象或被毒液噴到，請立即用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不適症狀，應立刻尋求皮膚科醫師協助。

台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供
台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供
台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供
台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供
台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供
台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供
台中大坑步道荔枝椿象出現，登山客頭皮發麻，中市府利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治。圖／中市觀旅局提供
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荔枝椿象 台中市

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