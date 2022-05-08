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鹿港龍王祭磅礡登場 為6月3至5日鹿港慶端陽揭開序幕

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，邀請在地特色藝陣一起表演、踩街，伴隨9艘龍舟在鹿港街道遶境。記者劉明岩／攝影
「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，邀請在地特色藝陣一起表演、踩街，伴隨9艘龍舟在鹿港街道遶境。記者劉明岩／攝影

「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，由縣長王惠美恭迎龍王及水仙尊王出巡，計有9艘龍舟在街道進行陸上遶境，抵福鹿溪為龍舟開光點睛，祈求6月3日(端午節)至6月5日一連3天的慶端陽系列活動平安順利。

縣府指出，鹿港龍王祭是國內特有民俗儀式，相傳早年鹿港居民，因每年農曆五月，氣候多變易致疫病，被視為是毒月，因此在每年舉辦龍舟賽前，均恭迎海神，即龍山寺「龍王尊神」，藉由迎「龍王尊神」來祈求保佑國泰民安及龍舟賽事順利，並在精彩的演出下，展現出雷霆萬鈞的氣勢，彰顯龍王尊神的尊貴與神聖，為這場傳統民俗儀式揭開序幕。

縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員等人今天上午到鹿港龍山寺恭請龍王起駕，王惠美說，鹿港慶端陽至今已有40餘年，也打響了鹿港的知名度，並由龍王祭揭開慶端陽系列活動序幕，今年因為疫情，特別設計出鎮疫虎防疫香包分送給民眾，加上有9艘龍舟在街道遶境，所謂龍生九子，希望能為大家祈福，除活動順利圓滿外，也期望眾神佛庇佑，讓疫情早日退散。

從龍山寺迎出的龍王尊神，由王惠美等人護持下，邀請在地特色藝陣一起表演、踩街，包括福興鄉番社社區的十二婆姐陣、鹿港鎮永順社區的跳鼓陣、台灣飛鴻館等民俗技藝表演，伴隨9艘龍舟在鹿港街道遶境。

街隊伍再到鹿港天后宮恭迎「水仙尊王」，下午由王惠美與縣議會議長謝典林等人前往福鹿溪，為龍舟開光點睛，包括由鹿港東區扶輪社捐贈85萬元打造「鹿東扶輪號」嶄新龍舟，完成龍王祭典儀式，也為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕。

今年鹿港慶端陽活動從6月3日至6月5日一連3天，白天與晚上各有不同的活動，白天有延續40幾年在福鹿溪的國際龍舟賽，晚上在鹿港老街、鹿港溪等地方則有精心安排的小鎮光影藝術節，透過街邊特別造型的燈飾，點亮鹿港。

今天參加龍王祭活動的人士，還有立委陳秀寶、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈等各界人士。

彰化縣長王惠美與縣議會議長謝典林一起為參加鹿港慶端陽龍舟賽事的龍舟開光點睛。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與縣議會議長謝典林一起為參加鹿港慶端陽龍舟賽事的龍舟開光點睛。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）等人從鹿港龍山寺恭迎龍王尊神，到鹿港街頭遶境。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）等人從鹿港龍山寺恭迎龍王尊神，到鹿港街頭遶境。記者劉明岩／攝影
「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，由縣長王惠美等人擊鼓開場。記者劉明岩／攝影
「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，由縣長王惠美等人擊鼓開場。記者劉明岩／攝影
「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，邀請在地特色藝陣一起表演、踩街，伴隨9艘龍舟在鹿港街道遶境。記者劉明岩／攝影
「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，邀請在地特色藝陣一起表演、踩街，伴隨9艘龍舟在鹿港街道遶境。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美為參加鹿港慶端陽龍舟賽事的龍舟開光點睛。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美為參加鹿港慶端陽龍舟賽事的龍舟開光點睛。記者劉明岩／攝影
「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，邀請在地特色藝陣一起表演、踩街，伴隨9艘龍舟在鹿港街道遶境。記者劉明岩／攝影
「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，邀請在地特色藝陣一起表演、踩街，伴隨9艘龍舟在鹿港街道遶境。記者劉明岩／攝影

王惠美 遶境

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