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台中百萬試劑月中到貨 盧秀燕：防疫兩年知道要買試劑
民眾抱怨買不到快篩試劑，台中市長盧秀燕今表示，台中市已編追加預算，本月中旬會有百萬劑快篩試劑到貨。而孕婦雖確診，若經評估許可，也可在家居家照護。
盧秀燕說，防疫工作已兩年，「我們知道要買篩劑」所以有編預算買1百萬劑試劑。衛生局長曾梓展說，4月起市府就在找疫苗，目前已有消息，廠商本月中旬會從國外進貨。
對於孕婦確診，曾梓展說，36周以上應住進醫院，36周以下以下應住集中檢疫所，這兩種處所每天都有醫護人員照顧，但經醫護專業評估可以在家居家照護，就也可以在家，每天會有醫事人員關懷。
教育局副局長葉俊傑也提醒家長，目前只要是額溫高於37.5、耳溫38度，或有急性上呼吸道症狀，都希望家長讓小孩待在家，等康復了再到校。
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