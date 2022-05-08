快訊

確診者隔離天數縮短不回溯 羅一鈞：擔心行政負擔

英媒示警台灣夏季前死亡率引爆...陳時中指「會參考」 不排除續開邊境

國台辦願協助採購陸方快篩 陳時中：可依法辦理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中百萬試劑月中到貨 盧秀燕：防疫兩年知道要買試劑

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，防疫工作已兩年，「我們知道要買篩劑」所以有編預算買1百萬劑試劑。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕說，防疫工作已兩年，「我們知道要買篩劑」所以有編預算買1百萬劑試劑。圖／台中市政府提供

民眾抱怨買不到快篩試劑台中市盧秀燕今表示，台中市已編追加預算，本月中旬會有百萬劑快篩試劑到貨。而孕婦雖確診，若經評估許可，也可在家居家照護。

盧秀燕說，防疫工作已兩年，「我們知道要買篩劑」所以有編預算買1百萬劑試劑。衛生局長曾梓展說，4月起市府就在找疫苗，目前已有消息，廠商本月中旬會從國外進貨。

對於孕婦確診，曾梓展說，36周以上應住進醫院，36周以下以下應住集中檢疫所，這兩種處所每天都有醫護人員照顧，但經醫護專業評估可以在家居家照護，就也可以在家，每天會有醫事人員關懷。

教育局副局長葉俊傑也提醒家長，目前只要是額溫高於37.5、耳溫38度，或有急性上呼吸道症狀，都希望家長讓小孩待在家，等康復了再到校。

對於孕婦確診，曾梓展說，36周以上應住進醫院，36周以下以下應住集中檢疫所，這兩種處所每天都有醫護人員照顧，但經醫護專業評估可以在家居家照護，就也可以在家，每天會有醫事人員關懷。圖／台中市政府提供
對於孕婦確診，曾梓展說，36周以上應住進醫院，36周以下以下應住集中檢疫所，這兩種處所每天都有醫護人員照顧，但經醫護專業評估可以在家居家照護，就也可以在家，每天會有醫事人員關懷。圖／台中市政府提供

新冠肺炎 快篩試劑 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

台中+2517例 盧秀燕：法傳系統大塞車、電子圍籬要改善

疫情告急 盧秀燕宣布兒童快篩通道正式啟動

台中+2517！居隔不匡校園 公衛、老師都減壓喊「德政」

台中再開快打站 盧秀燕：打疫苗是最好母親節禮物

相關新聞

鹿港龍王祭磅礡登場 為6月3至5日鹿港慶端陽揭開序幕

「2022鹿港慶端陽系列活動首部曲─龍王祭」今天登場，由縣長王惠美恭迎龍王及水仙尊王出巡，計有9艘龍舟在街道進行陸上遶境...

台中百萬試劑月中到貨 盧秀燕：防疫兩年知道要買試劑

民眾抱怨買不到快篩試劑，台中市長盧秀燕今表示，台中市已編追加預算，本月中旬會有百萬劑快篩試劑到貨。而孕婦雖確診，若經評估...

為地球媽媽種樹 台中都會公園上百人分流種樹苗

今天是母親節，台灣山林復育協會在台中都會公園舉辦「為地球媽媽種樹」活動，近500位民眾參與種樹，為避免群聚，活動採分流方...

中市科技稽查見效 1至4月空品不良日近8年同期最少

為求改善空汙，台中市依藍天白雲計畫，成立跨科室專案稽查小組，針對重大汙染源，以科學儀器進行深度稽查，108年4月至今查獲...

好心企業助力南投 6月免費預約聽力健診送助聽器

南投縣有逾5000名聽障者，不少因經濟受限，未能使用專業醫材維持聽力，影響生活，元健大和公司為此捐贈500台助聽器給縣府...

台中慈濟醫院連線浴佛 現場和在家同步祈福疫情早消

台中慈濟醫院80名醫護與全球18個國家地區，49個社區道場，今天同步浴佛，感念佛恩、親恩、眾生恩，祈求疫災消弭，人人健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。