為地球媽媽種樹 台中都會公園上百人分流種樹苗

今天是母親節，台灣山林復育協會在台中都會公園舉辦「為地球媽媽種樹」活動，近500位民眾參與種樹，為避免群聚，活動採分流方式進行，復育大肚山台地森林生態，共種植35種三斗石櫟、球花嘉賜木等植物，總計483株。現場不少親子參加活動，直呼植樹是母親節最有意義的事。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，2018年展開大肚山天然林復育計畫，每年種植大肚山原生樹苗，希望藉此植樹活動，逐漸恢復在地的生物多樣性及改善棲地環境，讓園區森林休憩與生態保育的功能得以兼備。

蔡智豪說，立委林靜儀曾提過「生態綠化」議題，盼相關的綠化都能夠以生態角度切入，致詞時他以手機與隔離中的林靜儀通話，林靜儀說，希望明年她能親自到現場，並祝大家母親節快樂。

立委張廖萬堅致詞說，大家以雙手種下樹，讓地球環境更進步，這是我們可以做到的，更希望20年後，退休的我們繼續在這邊種樹；他感謝山林復育協會，教我們怎麼種樹、讓生態造林作業更好，讓森林生態永續生存下去。

國家自然公園管理處處長陳貞蓉指出，希望都會公園百年後，會是台中地區的自然公園，慢慢演變成森林公園。其實，台中都會公園有點像美國紐約的中央公園的概念。

陳貞蓉說，今天有了大肚山原生植物的概念，未來台中都會公園就扮演，如何讓大肚山核心地區復育出原生植物，這將是國家自然公園管理處持續努力的地方。