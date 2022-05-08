中市科技稽查見效 1至4月空品不良日近8年同期最少

為求改善空汙，台中市依藍天白雲計畫，成立跨科室專案稽查小組，針對重大汙染源，以科學儀器進行深度稽查，108年4月至今查獲36件次違法案件，開罰500餘萬元，並限期改善。經統計，今年1月至4月空氣品質不良天數為6天，是近8年同期最少空品不良日，環保局將持續努力維護空氣品質。

每年10月至次年4月是空汙季期間，自108年到今年4月底，環保局說，已執行101家次專案稽查，稽查對象包括中火、中龍、台肥及焚化廠等重大汙染源，共查獲36件違反空汙法，依法告發處分並要求限期改善。

環保局指出，尤其港區多家大型汙染源查獲汙染違規事實，近期查獲的天然氣儲存工廠未依許可核定日數操作燃燒加熱器、化工廠未依許可妥善收集廢氣處理等案件，已違反空汙法規定，依法告發。

環保局長陳宏益說，市府對於汙染源已運用智慧監控及科技稽查方式管制，微型感測器監測數據，再搭配氣象條件進行汙染溯源，導入稽查人員的經驗，安排現場查核。

陳宏益進一步指出，稽查人員查核時運用紅外線設備、直讀式量測儀、空拍機等科學設備，讓汙染物立即現形，有效改善空氣品質。

環保局說，根據環保署空氣品質監測站最新數據，今年1到4月PM2.5平均值為每立方公尺17. 0微克，比去年同期每立方公尺24.8微克，降低7.8微克，並低於全國測站平均的每立方公尺17.9微克。