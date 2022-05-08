好心企業助力南投 6月免費預約聽力健診送助聽器

南投縣有逾5000名聽障者，不少因經濟受限，未能使用專業醫材維持聽力，影響生活，元健大和公司為此捐贈500台助聽器給縣府，啟動聽力巡迴健診列車，6月起至4大市鎮協助聽力檢測，符合資格可免費申請，盼改善偏鄉聽障者生活。

縣府指出，全縣身心障礙者逾3.5萬人，其中聽障者逾5000人，而過去因助聽器價格不菲，具相當專業度，也存在適應問題，降低聽障者使用意願，加上縣內協助聽力障礙相關資源較少，更使得聽障者求助困難，也影響其生活品質。

醫材廠商「元健大和直販事業公司」在準南投女婿、眾鼎橡膠副總高大鈞轉介下，得知縣府困境，慨捐500台助聽器，盼協助減輕在地聽障者經濟負擔，改善聽力障礙，提升生活品質，下月起更啟動聽力巡迴健診，其善行義舉令縣府很感謝。

元健大和公司表示，該公司執行長吳志賢因胞妹自幼有聽障問題，深知聽障者的難處與需求，為此研發高科技助聽器，並開辦「天籟元健列車」，深入偏鄉捐贈助聽器，希望聽障朋友都能聽見幸福的聲音，並將積極規劃據點服務關懷聽障者。

縣府表示，「天籟元健列車」6月10日在草屯行政園區活動中心1樓、11日在埔里身心障福利復健中心1樓中庭、24日在竹山鎮公所大禮堂、25日在南投縣政府綜合大樓1樓跨領域橋接創新學院教室，健檢時間均為上午10時至下午4時。