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台中慈濟醫院連線浴佛 現場和在家同步祈福疫情早消

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院今天連線浴佛，以三種形式祈福疫情早消。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院今天連線浴佛，以三種形式祈福疫情早消。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院80名醫護與全球18個國家地區，49個社區道場，今天同步浴佛，感念佛恩、親恩、眾生恩，祈求疫災消弭，人人健康平安；醫院單位職員和家屬也同步在家中參與線上浴佛。

台中慈濟醫院長簡守信今天帶領醫護人員參與連線浴佛，他表示，疫情籠罩下，台灣確診個案數增加速度非常快的狀況下，人心的不安可以想見，但不安並不能解決問題，要安才有定的力量，和全球同步浴佛時，最重要還是同步在我們能夠護生、愛生、愛地球的心跟行動上，疫情就變成我們學習轉換的轉機。

醫事室同仁黃雅珮雖然行動不便仍把握殊勝因緣參加浴佛，她祈求圓滿並祈禱消弭災難讓大家平安，同時也祈禱祝福媽媽平安，全家都健康。

曹姓女子心臟不好，她今天聽說台中慈院有浴佛，一早搭公車到，想祈請佛菩薩保佑；住大雅的張姓男子，右腳因工作受傷導致蜂窩性組織炎，已住院一周，雖然住院，他仍在病房仍然用手機在線上與全球慈濟人一起參與浴佛。

台中慈濟醫院表示，佛誕節、母親節、慈濟日三節合一，感念佛恩、親恩、眾生恩，期盼人人以虔誠心，為世界祈福；以感恩的心，為眾生祈安。人人做好防疫規範，保護自己健康，也保護人人健康。

台中慈濟醫院今天連線浴佛，以三種形式祈福疫情早消。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院今天連線浴佛，以三種形式祈福疫情早消。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院今天連線浴佛，以三種形式祈福疫情早消。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院今天連線浴佛，以三種形式祈福疫情早消。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 疫情 醫護人員

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