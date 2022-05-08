影／中市斜槓局長演奏月亮代表我的心 謝愛妻與母親

今天就是母親節，你對媽媽說愛了嗎？台中市經發局長張峯源下班後化身演奏家，彈鋼琴、吹薩克斯風、拉小提琴樣樣通，更考取街頭藝人執照，名符其實斜槓人生。張笑說，今天特別準備「月亮代表我的心」要與妻子深情對唱，「南都夜曲」獻給75歲母親，祝福他生命中兩位重要的女性，母親節快樂。

站在台中市議會備詢台上的經發局長張峯源，面對議員質詢回答穩健、條列說明施政方針，推動台中購物節成績亮眼，去年活動登錄消費金額突破291億元，刷新紀錄。

職場上的吸金戰將，下了班，張峯源透露，「演奏音樂是我的放鬆時光」，每天上班前6點到7點，最有精神的晨間時光，來練需要雙手運用的鋼琴，晚上下了班，8點到10點是他的小提琴、長笛時光，近期他再添一把薩克斯風，是他近日愛不釋手的新樂器，常與府會音樂好友齊聚團練。

今天是母親節，張峯源說，幾年前她親愛的岳母逝世，當年岳母視他如親生兒子，兩位孫女可說是在花蓮壽豐山上，由岳母搖著搖籃長大，他以台灣民謠搖嬰仔歌、舒伯特搖籃曲、布拉姆斯搖籃曲思念岳母。

張峯源也感性地說，現在他生命中兩位重要的女性，一位是他75歲的母親，他將演奏「南都夜曲」、「孤女的願望」，母親喜歡聽的曲目，讓老人家舒心。