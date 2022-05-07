模範母親有殊榮 每位一輛專屬禮車暢遊田尾公路花園

彰化縣花鄉田尾今天舉辦別開生面的模範母親表揚活動，鄉公所考量COVID-19疫情嚴重，會場移到田尾公路花園怡心園北側廣場，禮物放在四輪電動腳踏車上，表揚並合影留念完畢，模範母親和家屬騎著「專屬禮車」各自遊賞田尾公路花園。

田尾鄉公所表揚20位模範母親，表揚大會會場移到戶外，又事先把田尾鄉各界贈送禮物及鄉公所製作的獎狀放在四輪電動腳踏車上，以減少頒獎時的接觸，每輛車前面懸掛模範母親姓名，代表是車上這位模範母親的專屬禮車。

鄉長林守政說，田尾公路花園對模範母親和家屬是很熟悉的地方，因為住在本地，自有交通工具進出，不見得常有機會騎四輪電動腳踏車，鄉公所租用觀光客最愛的四輪電動腳踏車給模範母親和家屬騎乘。