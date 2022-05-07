快訊

失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠簡陋板模屋

模範母親有殊榮 每位一輛專屬禮車暢遊田尾公路花園

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉公所租用四輪電動腳踏車作為模範母親的專屬禮車，南鎮村模範母親劉邱鬆和家人騎乘腳踏車，後面是村長劉定國。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉公所租用四輪電動腳踏車作為模範母親的專屬禮車，南鎮村模範母親劉邱鬆和家人騎乘腳踏車，後面是村長劉定國。記者簡慧珍／攝影

彰化縣花鄉田尾今天舉辦別開生面的模範母親表揚活動，鄉公所考量COVID-19疫情嚴重，會場移到田尾公路花園怡心園北側廣場，禮物放在四輪電動腳踏車上，表揚並合影留念完畢，模範母親和家屬騎著「專屬禮車」各自遊賞田尾公路花園。

田尾鄉公所表揚20位模範母親，表揚大會會場移到戶外，又事先把田尾鄉各界贈送禮物及鄉公所製作的獎狀放在四輪電動腳踏車上，以減少頒獎時的接觸，每輛車前面懸掛模範母親姓名，代表是車上這位模範母親的專屬禮車。

鄉長林守政說，田尾公路花園對模範母親和家屬是很熟悉的地方，因為住在本地，自有交通工具進出，不見得常有機會騎四輪電動腳踏車，鄉公所租用觀光客最愛的四輪電動腳踏車給模範母親和家屬騎乘。

雖然是再熟悉不過的家鄉觀光旅遊交通工具，田尾鄉模範母親和家屬仍很非常高興，鄉公所言明「今天不限時間，免費騎到盡興為止。」模範母親和家屬騎乘四輪電動腳踏車，開心、悠閒、輕鬆地暢遊田尾公路花園，感受家鄉花草樹木之美，度過「遊」趣的母親節。

彰化縣田尾鄉公所在怡心園北側廣場舉辦模範母親表揚大會。圖／田尾鄉公所提供
彰化縣田尾鄉公所在怡心園北側廣場舉辦模範母親表揚大會。圖／田尾鄉公所提供

模範母親 腳踏車

延伸閱讀

防疫優先 彰化表揚模範母親或移往室外或提前結束

宜蘭推薦13位模範母親獲縣府表揚 生命故事讓人感動

女強人也是好媽媽！中華經濟建研會表揚8位模範母親

模範媽媽生10個小孩 強調生了就要負責任養大

相關新聞

台灣大道科博館公車站 恐龍現身

國立自然科學博物館認養台灣大道公車專用道科博館站2座車站，站體彩繪科博館恐龍廳6隻恐龍主角，昨完工亮相，科博館也與市府簽...

彰化+517 應變醫院推高風險確診者一條龍快速通關

彰化今天增517例新冠肺炎確診個案，因應確診數越來越多，彰化縣從周五開始在部立彰化醫院設置高風險確診者「友善急門診，快速...

媽咪看過來！ 中市各國民運動中心最高8折課程優惠

根據教育部體育署去年統計，台中市女性運動人口比例達83.1%，六都之冠。響應母親節，台中市各國民運動中心聯合推出母親節限...

助伯立歐家園 鹿港一甲子餅舖義賣500盒綠豆糕

彰化縣鹿港鎮三和珍餅鋪為了協助喜樂小兒麻痺關懷協會籌建「伯立歐家園」，捐出500盒低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，價值18萬...

國內疫情爆發 合歡山遊客減少、停車場甚至還有空位

國內新冠肺炎疫情確診數突破每日3萬人，也衝擊合歡山杜鵑花季，今天車輛和遊客人數明顯減少，南投縣今天晴朗溫和，但上午高承載...

洗腎不能等！南投醫院為確診及居隔腎友血液透析

新冠肺炎疫情迅速擴散，確診和居家隔離的民眾大幅攀升，為讓洗腎病患因確診或被匡列無法洗腎，南投醫院接下考驗，協助南投縣血液...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。