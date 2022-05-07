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搭中捷小確幸 8日捷運市政站出入口送您康乃馨

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
明天就是母親節，民眾明天上午10點起，在捷運市政府站往1號出入口的閘門付費區，凡搭乘台中捷運旅客，可獲得1株康乃馨。圖／台中捷運公司提供
明天就是母親節，民眾明天上午10點起，在捷運市政府站往1號出入口的閘門付費區，凡搭乘台中捷運旅客，可獲得1株康乃馨。圖／台中捷運公司提供

明天就是母親節台中捷運公司邀請聯邦銀行一同陪伴旅客與媽媽歡度佳節，明天(8日)上午10點起，於捷運市政府站往1號出入口的閘門付費區，凡搭乘台中捷運旅客，贈送每人1株康乃馨，限量400株，數量有限，送完為止。

「中捷慶週年，陪你走更遠！」今年適逢台中捷運綠線通車營運滿1週年，台中捷運公司在市政府站辦理週年成果特展外，還有應援打卡牆、答題抽福袋等一連串內容豐富的慶祝活動。即日起，捷粉回饋好禮門檻降低，只要每月搭乘滿30次即享有回饋方案。

中捷公司為了迎接母親節到來，特別規劃5月8日上午10點起，在捷運市政府站往1號出入口閘門付費區，將贈送旅客由花農產地直送的新鮮康乃馨，限量400株，送完為止，陪伴大家迎接這感恩的節日。

中捷公司表示，藉由贈送美麗又暖心的康乃馨，創造溫馨感謝氛圍，也代表台中捷運傳遞幸福的理念與大家Better together，向全天下偉大的母親說聲：「您辛苦了，母親節快樂！」

明天就是母親節，民眾明天上午10點起，在捷運市政府站往1號出入口的閘門付費區，凡搭乘台中捷運旅客，可獲得1株康乃馨。圖／台中捷運公司提供
明天就是母親節，民眾明天上午10點起，在捷運市政府站往1號出入口的閘門付費區，凡搭乘台中捷運旅客，可獲得1株康乃馨。圖／台中捷運公司提供

台中捷運 母親節

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