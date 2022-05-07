搭中捷小確幸 8日捷運市政站出入口送您康乃馨

明天就是母親節，台中捷運公司邀請聯邦銀行一同陪伴旅客與媽媽歡度佳節，明天(8日)上午10點起，於捷運市政府站往1號出入口的閘門付費區，凡搭乘台中捷運旅客，贈送每人1株康乃馨，限量400株，數量有限，送完為止。

「中捷慶週年，陪你走更遠！」今年適逢台中捷運綠線通車營運滿1週年，台中捷運公司在市政府站辦理週年成果特展外，還有應援打卡牆、答題抽福袋等一連串內容豐富的慶祝活動。即日起，捷粉回饋好禮門檻降低，只要每月搭乘滿30次即享有回饋方案。

中捷公司為了迎接母親節到來，特別規劃5月8日上午10點起，在捷運市政府站往1號出入口閘門付費區，將贈送旅客由花農產地直送的新鮮康乃馨，限量400株，送完為止，陪伴大家迎接這感恩的節日。