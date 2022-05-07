防疫優先 彰化表揚模範母親或移往室外或提前結束

COVID-19疫情緊繃，各鄉鎮市照常慶祝母親節但活動加速流程，彰化縣永靖鄉公所早就預訂餐廳但今天改送餐盒，慶祝活動提前兩小時結束；二林鎮公所索性在鎮立圖書館雨遮表揚模範母親，安排家屬說出感恩的話，還有家屬當場下跪感謝母親養育之恩，場面溫馨。

永靖鄉公所上午9點半在新吉利婚宴美食會館合併表揚模範母親、模範農民和績優農情調查員，最年長88歲模範母親新莊村詹邱銮的兒子吹奏約30分鐘閩南語歌曲組曲，不但娛樂全場受表揚人士也讓詹邱銮感到驕傲兒子很有「才情」。

模範母親、模範農民與績優農情調查員分別大合照。鄉長詹木根表示，全鄉各村辦公處選拔推薦36位模範母親，東寧村模範母親張寶桂代表永靖鄉接受縣政府表揚，模範母親都有不同經歷與奮鬥的感人故事，但「全天下的媽媽都是一樣的」，為了家庭無怨無悔的付出不求回報，身為子女應珍惜當下相處時光，表達對母親的愛與關懷。

每位模範母親及家屬依序上台與鄉長詹木根等地方人士合影，永靖鄉公所準備送給模範母親每人兩份餐盒、蛋糕和康乃馨，38名模範農民與5位績優農情調查員也有餐盒等禮物，肯定辛勤打拼的傑出優秀農民。全台疫情拉警報，沒人留在餐廳用餐，原訂下午兩點結束的活動提前兩小時閉幕。

二林鎮公所與二林婦聯會今天上午9點在二林鎮立圖書館一樓表揚模範母親，為避免室內群聚，表揚活動移到一樓雨遮舉辦，鎮長蔡詩傑頒獎給遴薦評選而出的27位模範母親，鎮公所也貼心安排家屬對媽媽（阿嬤）說出感恩的話，還有家屬下跪謝恩，場面感人。