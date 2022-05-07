防疫優先 彰化表揚模範母親或移往室外或提前結束
COVID-19疫情緊繃，各鄉鎮市照常慶祝母親節但活動加速流程，彰化縣永靖鄉公所早就預訂餐廳但今天改送餐盒，慶祝活動提前兩小時結束；二林鎮公所索性在鎮立圖書館雨遮表揚模範母親，安排家屬說出感恩的話，還有家屬當場下跪感謝母親養育之恩，場面溫馨。
永靖鄉公所上午9點半在新吉利婚宴美食會館合併表揚模範母親、模範農民和績優農情調查員，最年長88歲模範母親新莊村詹邱銮的兒子吹奏約30分鐘閩南語歌曲組曲，不但娛樂全場受表揚人士也讓詹邱銮感到驕傲兒子很有「才情」。
模範母親、模範農民與績優農情調查員分別大合照。鄉長詹木根表示，全鄉各村辦公處選拔推薦36位模範母親，東寧村模範母親張寶桂代表永靖鄉接受縣政府表揚，模範母親都有不同經歷與奮鬥的感人故事，但「全天下的媽媽都是一樣的」，為了家庭無怨無悔的付出不求回報，身為子女應珍惜當下相處時光，表達對母親的愛與關懷。
每位模範母親及家屬依序上台與鄉長詹木根等地方人士合影，永靖鄉公所準備送給模範母親每人兩份餐盒、蛋糕和康乃馨，38名模範農民與5位績優農情調查員也有餐盒等禮物，肯定辛勤打拼的傑出優秀農民。全台疫情拉警報，沒人留在餐廳用餐，原訂下午兩點結束的活動提前兩小時閉幕。
二林鎮公所與二林婦聯會今天上午9點在二林鎮立圖書館一樓表揚模範母親，為避免室內群聚，表揚活動移到一樓雨遮舉辦，鎮長蔡詩傑頒獎給遴薦評選而出的27位模範母親，鎮公所也貼心安排家屬對媽媽（阿嬤）說出感恩的話，還有家屬下跪謝恩，場面感人。
鎮長蔡詩傑表示，每位媽媽都很偉大，鎮公所評選時從三個面向，第一項和第二項著重被推薦者對家庭的付出及子女教育，第三項是子女成就，有無符合母親教養的期待貢獻社會，表揚活動希望發揮肯定與讚美每位母親為家庭社會無怨無悔的付出並彰揚孝道，提醒大家及時行孝。
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