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彰化+517 應變醫院推高風險確診者一條龍快速通關
彰化今天增517例新冠肺炎確診個案，因應確診數越來越多，彰化縣從周五開始在部立彰化醫院設置高風險確診者「友善急門診，快速通關」，彰化縣衛生局長葉彥伯說，主要是考量長者到急診採檢若確診所需的診療，可以從採檢、評估、診療、處方等一條龍完成，家人不用跑多趟，更快速處理確診個案。
葉彥伯說，先從新冠肺炎應變醫院彰化醫院開始推「友善急門診，快速通關」，該區不是在急診，是醫院在戶外設置的空間，例如有的長輩到急診採檢等PCR結果，若需要開抗病毒藥物，有時還需要評估其他慢性病情況，或者抽血、照X光，若是正常一般門診要跑很多趟，若能一次再快速通關等結果直接評估診療，輕症就可將處方帶回去，轉由醫院居家照護團隊治療，可減輕長輩居家照護負擔。
彰化確診個案雖然不斷攀升，葉彥伯說，一般前一天深夜前通知確診的個案隔天都會完成家庭的疫調，尤其長者確診者會優先調查，不過發現不少民眾到醫院採檢時，忘了填電話、地址，甚至寫錯等，疫調人員必須不斷查詢比對才能連絡上人，戶籍不在彰化的確診者聯繫上也會稍微慢一點。
輕症居家照護越來越多，衛生局卻發現醫院團隊多次被當成詐騙電話，葉彥伯呼籲民眾要盡量配合。
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