芳苑潮間帶牛車採蚵減少 協會盼無形文化永續

芳苑潮間帶牛車採蚵是彰化縣芳苑鄉特有無形文化資產，隨著社會變遷，目前僅剩8牛隻協助工作，去年成立協會培育訓練，以利文化永續經營，今天辦理「國際海牛文化節」。

根據國立彰化生活美學館資料，早期彰化西南沿海農民，為深入泥質的潮間帶蚵田，利用黃牛運蚵，芳苑普天宮至大城濁水溪出海口一帶，仍保存著「海牛犁蚵田」的「海牛文化」。在芳苑，「黃牛」的任務是半農半漁，又稱「海牛」。

「國際海牛文化節」今天在芳苑鄉普天宮辦理，彰化縣長王惠美、海洋委員會海洋資源處長王茂城等人出席，現場有著色寫生比賽、潮間帶生態體驗、親子闖關、產業市集等。王惠美說，芳苑鄉擁有溼地、紅樹林、王功漁港、海空步道等景觀，歡迎來認識芳苑漁村文化。

根據文化部文化資產局資料，「芳苑潮間帶牛車採蚵」2016年被登錄為無形文化資產，近年因大多運蚵工作改由動力車輛等方式運送，因此，當地海牛數量逐漸減少，需投入資源再活化。

縣府農業處表示，隨著社會變遷，機械化採蚵車、牡蠣搬運機逐漸取代牛車，潮間帶牛車採蚵有瀕臨滅失危機，目前芳苑有8隻海牛協助工作，為保護牛車採蚵文化及傳統漁法，並展現特有漁村特色，彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會去年成立，以培育更多海牛，目前正訓練4隻，縣府也盼藉活動讓芳苑海牛文化永續經營。

王茂城致詞說，彰化縣政府向海委會尋求支持，海牛文化節一年比一年辦得更好，雖然目前只有8隻，卻是全國唯一、也是芳苑鄉最具特色活動；王惠美說，芳苑鄉有廣大潮間帶，特有牛車採蚵文化，是彰化縣第1個傳統知識與實踐類別文資。