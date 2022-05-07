民進黨台中市議員民調5月9日登場 參選人忙拜票

民進黨台中市議員初選民調將於9日到15日登場，今天是民調前最後週末假期，爭取提名的參選人無不卯足勁掃街拜票，部分因居家隔離無法出門的參選人也推出代打幫忙拉票。

民進黨台中市議員初選民調9日起登場，扣除原住民選舉區，台中市共分14個市議員選舉區，其中有7個選舉區因為登記參選人數超過提名席次，需要辦理黨內初選民調作業。

初選民調在即，部分參選人因接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者或確診而居隔，無法出門向選民拜票，例如選情激烈的中、西區，尋求連任的江肇國因為確診，只能請出代打，立委黃國書與太平區市議員蔡耀頡今天就代江肇國以車隊掃街，力拚在民調中出線。

潭雅神區市議員周永鴻雖然也要初選民調，今天拔刀相助，上午先陪同新人參選人廖芝晏、蔡美華走訪市場拜票，下午則和立委何欣純一起車隊掃街為江肇國拜票。

民進黨台中市黨部表示，下週將進行民調作業的包括第4選區（后里、豐原）、第5選區（神岡、大雅、潭子）、第8選區（北屯）、第9選區（北區）、第10選區（中、西區）、第11選區（東、南區）、第13選區（大里、霧峰）。