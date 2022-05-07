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台中+2517！設兒童快篩陽綠色通道？ 下午3時說明

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中央疫情指揮中心今宣布，本土新增4萬6377例確診，其中台中新增2517例。圖／中央疫情指揮中心提供
中央疫情指揮中心今宣布，本土新增4萬6377例確診，其中台中新增2517例。圖／中央疫情指揮中心提供

中央疫情指揮中心今宣布，本土新增4萬6377例確診，其中台中新增2517例，對於台中是否針對孕婦或兒童設置快篩陽快疫通道？台中市長盧秀燕說，兒童快篩陽綠色通道市府正在準備中，今天下午三時記者會再跟大家報告。

盧秀燕說明，台中從5月3日起實施「快篩陽得來速」機制，目前有19家醫院醫合在急診門口設置「快篩陽防疫門診」分流，安排醫師看診、截至昨天共服務2035名快篩陽性民眾PCR篩檢，還為其中的1498人供醫療服務，有效達到一般醫療就醫與確診醫療就醫的分流。

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