媽咪看過來！ 中市各國民運動中心最高8折課程優惠

根據教育部體育署去年統計，台中市女性運動人口比例達83.1%，六都之冠。響應母親節，台中市各國民運動中心聯合推出母親節限定優惠課程，多項課程推出8折、85折優惠，還有精美禮品，歡迎靚媽咪報名參加，運動保健康。

運動局長李昱叡表示，5月溫馨月，台中市各國民運動中心推出母親節優惠課程，包含：朝馬國民運動中心於明天前與媽媽一起報名瑜珈或有氧整期課程者，享85折優惠；明天規劃免費女性專屬課程，包含：派對雙響砲有氧課程、皮拉提斯課程等。

北區國民運動中心推出，5月市民報名有氧、瑜珈或飛輪體驗課程，可獲贈免費使用體適能中心1小時及精美禮品；15日前報名私人教練課，有機會獲贈健身月、季卡，可抽獎拿好禮。

南屯國民運動中心規劃16日前運動商品販賣部全品項享8折優惠，滿888元再贈運動毛巾，活動期間報名體適能、球類、游泳、健身系列課程、暑期營隊課程，或購買健身票卡、租用球場等再享專案優惠。

長春國民暨兒童運動中心，今明兩天規劃母親節快閃活動，購買24堂私人教練課即享9折優惠價，再提供游泳及壁球體驗課程的單堂體驗優惠價，完成體驗後不限時段購買課程，享9折優惠。

大里國民暨兒童運動中心邀市民明天與媽媽一同入場，使用游泳池或健身房設施，即享「兩人同行，媽媽免費」優惠。

明天，市民購買潭子國民暨兒童運動中心月卡，潭運贈送1張月卡供媽媽使用，並開設體適能小型團體課程；報名5月課程者，再贈身體組成及動作檢測1式，女性報名加贈APP健身回數票2張。

今明兩天，民眾報名港區運動公園5、6月課程，享任2堂85折優惠；並與iONE體操合作母親節抽獎活動，27日前參加課程者，課後拍照打卡即贈神秘小禮物及摸彩券1張，有機會抽中好禮。