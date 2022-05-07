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助伯立歐家園 鹿港一甲子餅舖義賣500盒綠豆糕

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
三和珍餅鋪深耕在地一甲子年的糕餅老店純手工新鮮現做低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，是最夯的養生伴手禮。圖／小兒麻痺關懷協會提供
三和珍餅鋪深耕在地一甲子年的糕餅老店純手工新鮮現做低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，是最夯的養生伴手禮。圖／小兒麻痺關懷協會提供

彰化縣鹿港鎮三和珍餅鋪為了協助喜樂小兒麻痺關懷協會籌建「伯立歐家園」，捐出500盒低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，價值18萬元，做為義賣商品，民眾購買，三和珍全額捐出。

三和珍餅鋪深耕在地一甲子年的糕餅老店，第三代經營者許真榮從小在父親身邊幫忙，十幾歲就學得好手藝，與妻謝秀櫻一起打拚遵循古法，每天純手工新鮮現做低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，成為時下最夯的養生伴手禮。

許真榮表示，父親教他做餅也學會惜福助人，他很支持妻子加入伯立歐顧問團，幫助弱勢團體，謝秀櫻說，自己在伯立歐顧問團創團長的楊奕強介紹下認識了伯立歐，在參加伯立歐家園動土感恩禮拜時深受感動，也明白要籌建伯立歐家園的建設經費還有很大一段距離，因此才決定發起這樣的活動，期盼能拋磚引玉，吸引更多人來幫助伯立歐，早日實踐家園夢。

楊奕強說，成為伯立歐顧問團的創團長後就一直在思考如何早日籌足建設費用，邀請了彰化最幸福和熱心公益的團體「幸福學堂」一同響應，「幸福學堂」更在短短三天內就將500盒「雪藏綠豆糕」認購一空。

伯立歐理事長陳忠盛說，「我們是一群受到疼愛的身障者」，所有美善的力量都默默地圍繞在身邊，眾多人的支持，鼓舞著我們向前邁進，期待未來在伯立歐家園能成為眾人的盼望。

彰化縣鹿港鎮三和珍餅鋪為了協助喜樂小兒麻痺關懷協會籌建「伯立歐家園」，捐出500盒低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，價值18萬元。圖／小兒麻痺關懷協會提供
彰化縣鹿港鎮三和珍餅鋪為了協助喜樂小兒麻痺關懷協會籌建「伯立歐家園」，捐出500盒低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，價值18萬元。圖／小兒麻痺關懷協會提供
彰化縣鹿港鎮三和珍餅鋪義賣捐出500盒「雪藏綠豆糕」，協助喜樂小兒麻痺關懷協會籌建「伯立歐家園」。圖／小兒麻痺關懷協會提供
彰化縣鹿港鎮三和珍餅鋪義賣捐出500盒「雪藏綠豆糕」，協助喜樂小兒麻痺關懷協會籌建「伯立歐家園」。圖／小兒麻痺關懷協會提供

身障者 義賣

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