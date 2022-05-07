助伯立歐家園 鹿港一甲子餅舖義賣500盒綠豆糕

彰化縣鹿港鎮三和珍餅鋪為了協助喜樂小兒麻痺關懷協會籌建「伯立歐家園」，捐出500盒低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，價值18萬元，做為義賣商品，民眾購買，三和珍全額捐出。

三和珍餅鋪深耕在地一甲子年的糕餅老店，第三代經營者許真榮從小在父親身邊幫忙，十幾歲就學得好手藝，與妻謝秀櫻一起打拚遵循古法，每天純手工新鮮現做低糖低熱量的「雪藏綠豆糕」，成為時下最夯的養生伴手禮。

許真榮表示，父親教他做餅也學會惜福助人，他很支持妻子加入伯立歐顧問團，幫助弱勢團體，謝秀櫻說，自己在伯立歐顧問團創團長的楊奕強介紹下認識了伯立歐，在參加伯立歐家園動土感恩禮拜時深受感動，也明白要籌建伯立歐家園的建設經費還有很大一段距離，因此才決定發起這樣的活動，期盼能拋磚引玉，吸引更多人來幫助伯立歐，早日實踐家園夢。

楊奕強說，成為伯立歐顧問團的創團長後就一直在思考如何早日籌足建設費用，邀請了彰化最幸福和熱心公益的團體「幸福學堂」一同響應，「幸福學堂」更在短短三天內就將500盒「雪藏綠豆糕」認購一空。