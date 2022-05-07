國內疫情爆發 合歡山遊客減少、停車場甚至還有空位

國內新冠肺炎疫情確診數突破每日3萬人，也衝擊合歡山杜鵑花季，今天車輛和遊客人數明顯減少，南投縣今天晴朗溫和，但上午高承載管制車輛才106輛上山賞花，連昆陽停車場都還有停車位，不再出現停車爆滿現象，合歡山公路行車格外順暢。

公路總局統計，以往花季從清境農場至合歡山最長的車行時間為2小時47分，今天在高乘載管制下，從清境到合歡山只需要50分鐘，高乘載管制策略持續奏效，原訂流量管制每10分鐘放行20輛因此未實施。

國內新冠疫情每日確診數突破3萬人，加上預估5月20日達到疫情高峰，也影響民眾出遊意願。尤其，之前假日合歡山遊客爆滿，群聚感染風險高，民眾大多待在家裡，不敢出門玩。

台14甲線武嶺、遊客中心及小風口停車場上午10時才停滿，昆陽停車場尚餘3成停車位供遊客停放。南投客運今天18班次清境農場合歡山賞花專車，共預約146人車流順暢，公路總局呼籲民眾多加利用大眾運輸，免除駕駛疲勞及找不到車位壓力。