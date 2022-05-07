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國內疫情爆發 合歡山遊客減少、停車場甚至還有空位
國內新冠肺炎疫情確診數突破每日3萬人，也衝擊合歡山杜鵑花季，今天車輛和遊客人數明顯減少，南投縣今天晴朗溫和，但上午高承載管制車輛才106輛上山賞花，連昆陽停車場都還有停車位，不再出現停車爆滿現象，合歡山公路行車格外順暢。
公路總局統計，以往花季從清境農場至合歡山最長的車行時間為2小時47分，今天在高乘載管制下，從清境到合歡山只需要50分鐘，高乘載管制策略持續奏效，原訂流量管制每10分鐘放行20輛因此未實施。
國內新冠疫情每日確診數突破3萬人，加上預估5月20日達到疫情高峰，也影響民眾出遊意願。尤其，之前假日合歡山遊客爆滿，群聚感染風險高，民眾大多待在家裡，不敢出門玩。
台14甲線武嶺、遊客中心及小風口停車場上午10時才停滿，昆陽停車場尚餘3成停車位供遊客停放。南投客運今天18班次清境農場合歡山賞花專車，共預約146人車流順暢，公路總局呼籲民眾多加利用大眾運輸，免除駕駛疲勞及找不到車位壓力。
合歡山杜鵑花季自4月16日至6月19日止，因應高乘載管制措施，為維護梨山地區民眾進出及農產運輸需求，在管制期間假日中橫便道加開上午10時通行班次，可通行17噸以下大貨車。另二工處亦持續實施人本關懷通行機制，協助有急需民眾通行，截至上午10時，台14甲線18k翠峰管制站啟動1次。
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