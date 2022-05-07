快訊

生生用平板／標案水很深 教師爆「已被通知用哪款」

快篩採購藏「綠金結構」？高登金主和柯建銘是多年好友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內疫情爆發 合歡山遊客減少、停車場甚至還有空位

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
合歡山杜鵑花季也受疫情影響，今天車輛遊客大幅減少，交通相當順暢。圖／公路總局提供
合歡山杜鵑花季也受疫情影響，今天車輛遊客大幅減少，交通相當順暢。圖／公路總局提供

國內新冠肺炎疫情確診數突破每日3萬人，也衝擊合歡山杜鵑花季，今天車輛和遊客人數明顯減少，南投縣今天晴朗溫和，但上午高承載管制車輛才106輛上山賞花，連昆陽停車場都還有停車位，不再出現停車爆滿現象，合歡山公路行車格外順暢。

公路總局統計，以往花季從清境農場至合歡山最長的車行時間為2小時47分，今天在高乘載管制下，從清境到合歡山只需要50分鐘，高乘載管制策略持續奏效，原訂流量管制每10分鐘放行20輛因此未實施。

國內新冠疫情每日確診數突破3萬人，加上預估5月20日達到疫情高峰，也影響民眾出遊意願。尤其，之前假日合歡山遊客爆滿，群聚感染風險高，民眾大多待在家裡，不敢出門玩。

台14甲線武嶺、遊客中心及小風口停車場上午10時才停滿，昆陽停車場尚餘3成停車位供遊客停放。南投客運今天18班次清境農場合歡山賞花專車，共預約146人車流順暢，公路總局呼籲民眾多加利用大眾運輸，免除駕駛疲勞及找不到車位壓力。

合歡山杜鵑花季自4月16日至6月19日止，因應高乘載管制措施，為維護梨山地區民眾進出及農產運輸需求，在管制期間假日中橫便道加開上午10時通行班次，可通行17噸以下大貨車。另二工處亦持續實施人本關懷通行機制，協助有急需民眾通行，截至上午10時，台14甲線18k翠峰管制站啟動1次。

合歡山遊客減少，停車場也不再出現被擠爆情況。圖／公路總局提供
合歡山遊客減少，停車場也不再出現被擠爆情況。圖／公路總局提供
合歡山杜鵑花季受疫情影響，今天遊客、車輛大幅減少，交通順暢。圖／南投縣政府提供
合歡山杜鵑花季受疫情影響，今天遊客、車輛大幅減少，交通順暢。圖／南投縣政府提供
合歡山杜鵑花季受疫情影響，今天遊客、車輛大幅減少，交通順暢。圖／南投縣政府提供
合歡山杜鵑花季受疫情影響，今天遊客、車輛大幅減少，交通順暢。圖／南投縣政府提供

合歡山 高乘載管制 杜鵑花

延伸閱讀

賞高山杜鵑免開車 南投好好玩推小車直上合歡山服務

他上合歡山賞杜鵑 回程導航誤入管制路 車沒油警救援

台灣百大必訪步道之一！ 合歡山最值得一訪的悠閒山徑「小奇萊步道」

就是要違停！　合歡山交通錐竟因此遭移位、破壞

相關新聞

台灣大道科博館公車站 恐龍現身

國立自然科學博物館認養台灣大道公車專用道科博館站2座車站，站體彩繪科博館恐龍廳6隻恐龍主角，昨完工亮相，科博館也與市府簽...

國內疫情爆發 合歡山遊客減少、停車場甚至還有空位

國內新冠肺炎疫情確診數突破每日3萬人，也衝擊合歡山杜鵑花季，今天車輛和遊客人數明顯減少，南投縣今天晴朗溫和，但上午高承載...

洗腎不能等！南投醫院為確診及居隔腎友血液透析

新冠肺炎疫情迅速擴散，確診和居家隔離的民眾大幅攀升，為讓洗腎病患因確診或被匡列無法洗腎，南投醫院接下考驗，協助南投縣血液...

桃機防疫巴士 恢復停靠台中

從桃園機場入境後，不能搭大眾運輸工具，不過議員表示，桃機往中南部的防疫巴士，從去年5月起不停靠台中，迄今已1年，難道是防...

限用LINE Pay 台中三和公園停車場挨批擾民

台中市大雅區三和公園停車場近期開始收費，不過僅限使用LINE Pay，也不能現金繳費。議員吳顯森批評，當地長者多，不會使...

解決停車需求 彰化2閒置公有地建停車場

彰化市停車位難求，彰化縣長王惠美盤點閒置公有地，指示將彰化市太平街、中正路二段（舊蚵ㄚ仁）2處空間，分別闢建停車場活化，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。