洗腎不能等！南投醫院為確診及居隔腎友血液透析

新冠肺炎疫情迅速擴散，確診和居家隔離的民眾大幅攀升，為讓洗腎病患因確診或被匡列無法洗腎，南投醫院接下考驗，協助南投縣血液透析患者能夠順利地接受洗腎療程，由南投衛生局安排到醫院洗腎。

南投醫院腎臟科主任莊宗芳說，台灣超過9萬名患者有長期洗腎需求，盛行率約千分之4。血液透析需每周3次、每次4小時。受新冠肺炎疫情影響，對病人、家屬與工作人員來說，都是相當大的壓力。

護理長李虹霓說，患者需要長期、規律洗腎，否則嚴重恐危及生命，南投醫院醫療團隊了解患者需求，義無反顧接下挑戰。

南投醫院是傳染病應變醫院，相當重視院內防疫應變能力，定期辦理相關課程與演練。洗腎室團隊在感染科主任廖嘉宏及感控室的督導與動線規劃下，分流分區，落實清消及感染管制，為居家隔離及居家照護的患者提供不中斷的洗腎服務，讓一般常規接受血液透析的患者安心到院接受洗腎。

洗腎室團隊在隔離病房內為患者血液透析，因需求數持續增加，南投醫院也規劃出特定時段與空間，專責協助確診或居家隔離者血液透析，照顧南投縣有需求的透析病人。

院長洪弘昌說，因為疫情的蔓延，每個人都有確診的可能，確診者不需自責。不管有沒有確診，都是需要照顧的病人，醫護團隊會盡力守護好南投縣民。