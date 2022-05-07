影／與盧秀燕民調相差14% 蔡其昌：有信心拉近到5%
根據一份最新民調統計，台中市長參選人盧秀燕獲41%支持度、蔡其昌27%，相差14%百分點，另三成未表態。立法院副院長蔡其昌今早出席活動指出，有信心近期將差距拉近到5%內，也會擔任大母雞角色，投入全台有需要他輔選的地方，並強調現在派系整合「一百趴」，沒有問題。
今天上午，蔡其昌出席新惠中寺「佛誕節浴佛法會暨孝親報恩園遊會活動」，會前接受媒體受訪提到，他與盧民調差距縮減至14%內，跟他內部做的比較接近，台中市民很嚴格、標準高，市長做不好很容易被換掉。
蔡其昌反批盧秀燕任內空氣沒解決、捷運藍線4年無進度、台中環線停擺，重大交通節點的市政路一、二期土地未取得，市民不滿意。
蔡其昌表示，民調是參考，他有信心近期將民調差距拉近到5%內；並強調他是行動派，靠解決問題取得市民認同，相信台中市民會喜歡這樣的政治人物。
媒體問到是否整合台中市各派系參選人聯合登記參選？蔡其昌笑答，不只台中、彰化，全台灣他都會跑透透，之前更曾到雙北幫忙，因為提名候選人優秀，提拔年輕人當選，都是好事。
蔡其昌說，台中沒有派系之爭，目前整合「一百趴！」沒有問題，加上他行事風格就是以人為善，只因現在防疫為主，雖然速度緩慢，但大家全力支持。
蔡其昌進入惠中寺進行浴佛節活動，並許下三個祝福，第一祈求佛祖報祐台灣疫情早日退散；第二祈求，新惠中寺新建工程圓滿；第三祈求，希望台中市能有位新的、行動市長，許給他自己不是許這位置，是許下責任，他希望台中成為生活的首都，移居的城市，他4年會盡最大努力投入。
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