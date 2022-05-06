快訊

急診爆滿人力荒 醫師喊話保險公司「別再要確診者來開證明」

專家指單日3.6萬例是假象 「篩檢量能爆黑數」有隱憂

PLG／攻城獅、領航猿新增快篩陽性 本周5場賽事全面延賽

疫情擋不住網路平台 彰化偏鄉小校照辦母親節音樂會

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮香田國小舉辦音樂會，會後透過臉書等共用平台分享影片和照片。圖／香田國小提供
彰化縣二林鎮香田國小舉辦音樂會，會後透過臉書等共用平台分享影片和照片。圖／香田國小提供

為了迎接母親節，各國中小學挖空心思舉辦活動，彰化縣偏鄉小校香田國小今天舉辦音樂成果發表會，展現才藝之外，也祝福媽媽與家長「母親節快樂」。

香田國小舉辦學生音樂成果發表會行之有年，去年起開始配合母親節辦理，不過過去兩年受到COVID-19疫情影響，無法邀請家長來校欣賞，改成錄影分享，今年也一樣，家長無法到校親睹孩子上台表演，再度透過表樂會後播放的影片觀看孩子的學習成果。

全校學生總人數64人，今天20名學童上台，表演的樂器從小提琴、鋼琴、口風琴到直笛，還有口琴合奏，學童吹奏口琴「古老的大鐘」與「口琴奇遇記」，鋼琴彈奏「洋娃娃之夢」，直笛合奏「搖籃曲」、口風琴合奏「小星星」等世界名曲，教室飄傳悠揚音樂。

第一位上台演奏的一甲邱姓學童，下台後發表感想表示，雖然他學小提琴的時間不久，但很高興能拉琴給大家聽。四甲顏姓學童是口風琴合奏成員，他說，他的家人因防疫規定不能到場，他回家後一定要吹搖籃曲給媽媽聽，當作母親節的禮物。

香田國小校長鄭培華說，雖然家長因為防疫規定不便到校，但學校在音樂會後透過官網臉書或班級臉書、LINE群組等方式分享照片與錄製的影片，同時鼓勵小朋友回家再表演一次給媽媽或長輩欣賞並表達謝意。

母親節

延伸閱讀

母親節前夕 康乃馨最大產區田尾鄉農會完售花束

母親節前 部桃醫療團隊為染疫婦順利接生 母女平安

嘉市副議長、市長黃敏惠分贈康乃馨 祝福母親節快樂

氣象局提醒母親節天氣不穩定 出門勿忘「三個字」

相關新聞

賞高山杜鵑免開車 南投好好玩推小車直上合歡山服務

每年此時間合歡山高山杜鵑花盛開，南投縣府的「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務，讓遊客搭高鐵或台鐵...

母親節前夕 康乃馨最大產區田尾鄉農會完售花束

這個星期日（5月8日）是一年一度的母親節，全國康乃馨最大產區彰化縣的花卉銷售量趨近高峰，田尾鄉農會康乃馨包裝花卉今天完售...

台中敬老愛心卡不能搭高鐵 交局：軌道站點多難配合

台中市敬老愛心卡可搭乘公車、國道客運和計程車等交通運具，市議員建議交通局應和高鐵公司洽談，讓台中市的敬老愛心卡也能夠搭乘...

精密機械園區周邊人增、車亂 台中市府研議閒置地闢臨停

台中市南屯區精密機械園區上、下班車流量大，市議員朱暖英指出，文山國小去年周遭200公尺內車禍達38件、大新國小28件，加...

擋不住疫情 南投雙龍瀑布七彩吊橋園區5月9日起休園10日

南投縣宣布信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區今年5月9日起休園10日，成為今年疫情爆發後第一個休園的風景區，南投觀光處表示，對於...

中捷將吃光資本額？ 林志盈：今年虧7.5億可控預算內

台中捷運預估今年底累計虧損上看22億，資本額25億將用罄！市議員黃馨慧擔憂，疫情造成捷運公司虧損擴大，附加商品沒特色，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。