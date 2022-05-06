疫情擋不住網路平台 彰化偏鄉小校照辦母親節音樂會

為了迎接母親節，各國中小學挖空心思舉辦活動，彰化縣偏鄉小校香田國小今天舉辦音樂成果發表會，展現才藝之外，也祝福媽媽與家長「母親節快樂」。

香田國小舉辦學生音樂成果發表會行之有年，去年起開始配合母親節辦理，不過過去兩年受到COVID-19疫情影響，無法邀請家長來校欣賞，改成錄影分享，今年也一樣，家長無法到校親睹孩子上台表演，再度透過表樂會後播放的影片觀看孩子的學習成果。

全校學生總人數64人，今天20名學童上台，表演的樂器從小提琴、鋼琴、口風琴到直笛，還有口琴合奏，學童吹奏口琴「古老的大鐘」與「口琴奇遇記」，鋼琴彈奏「洋娃娃之夢」，直笛合奏「搖籃曲」、口風琴合奏「小星星」等世界名曲，教室飄傳悠揚音樂。

第一位上台演奏的一甲邱姓學童，下台後發表感想表示，雖然他學小提琴的時間不久，但很高興能拉琴給大家聽。四甲顏姓學童是口風琴合奏成員，他說，他的家人因防疫規定不能到場，他回家後一定要吹搖籃曲給媽媽聽，當作母親節的禮物。

香田國小校長鄭培華說，雖然家長因為防疫規定不便到校，但學校在音樂會後透過官網臉書或班級臉書、LINE群組等方式分享照片與錄製的影片，同時鼓勵小朋友回家再表演一次給媽媽或長輩欣賞並表達謝意。