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母親節前夕 康乃馨最大產區田尾鄉農會完售花束

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉農會人員忙著包裝康乃馨花束。圖／田尾鄉農會提供
彰化縣田尾鄉農會人員忙著包裝康乃馨花束。圖／田尾鄉農會提供

這個星期日（5月8日）是一年一度的母親節，全國康乃馨最大產區彰化縣的花卉銷售量趨近高峰，田尾鄉農會康乃馨包裝花卉今天完售；鄉農會總幹事吳政憲表示，今年總銷售量約20萬枝，這個數量已維持兩年，希望明年突破。

全國內康乃馨種植面積約43.9公頃，彰化縣39.3公頃，占全國總面積89%，品種眾多，以一枝多朵為主。鄉農會設計花束、切花的盆花、單枝包裝等多種康乃馨商品，經過多年行銷和口耳相傳，銷售量逐年增加，去年連同「做不完的轉單出去代做」，總共賣出約20萬枝，今年也達到相同數量。

田尾鄉農會總幹事吳政憲說，鄉農會設計的康乃馨商品單枝包裝每枝17元，花束每盒60元，禮花提籃1千元，星期日就是母親節，禮花最慢明天送達，鄉農會今天完售所有契作康乃馨，銷售數字令人滿意，歸功鄉農會理事長楊春枝及全體鄉農會人員努力，及感謝社會各界支持國產花卉。

COVID-19疫情發生的前兩年，田尾鄉農會母親節康乃馨銷售量12萬枝至13萬枝，2020年13萬枝，2021年母親節過後疫情警戒升級，或許「危機意識」讓彰化縣政府和田尾鄉農會在母親節前卯足全力行銷，以致銷售量接近20萬枝。今年延續佳績，也是賣出20萬枝。

吳政憲分析，這兩年銷售業績特別好，除了累積多年的品質口碑，改打「空戰」走網路行銷也是拓展通路的好方法，因為民眾宅在家上網瀏覽商品及評價，願意相信鄉農會「是咱个好厝邊」並下單訂購，都讓田尾鄉康乃馨銷售量拉出長紅。

康乃馨是母親節的代表性花卉，每逢母親節必大賣。記者簡慧珍／攝影
康乃馨是母親節的代表性花卉，每逢母親節必大賣。記者簡慧珍／攝影
母親節前夕，彰化縣田尾鄉農會契作康乃馨完售。圖／田尾鄉農會提供
母親節前夕，彰化縣田尾鄉農會契作康乃馨完售。圖／田尾鄉農會提供

農會 母親節

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