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中市公車駕駛僅六成打三劑 議員籲市府備好快篩因應

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊正中質疑，公車駕駛每天接觸乘客，台中市府有備用快篩劑？夠用嗎？記者陳秋雲／ 攝影
台中市議員楊正中質疑，公車駕駛每天接觸乘客，台中市府有備用快篩劑？夠用嗎？記者陳秋雲／ 攝影

確診人數不斷攀升，台中市藍綠議員楊正中、邱素貞在市議會交通地政業務質詢，希望交通局持續追蹤客運業駕駛員接種疫苗及快篩結果，維護乘客安全。交通局長葉昭甫指出，市區客運有1560位駕駛，已經施打第1劑、第2劑者逾98%，第3劑接種率近6成，市府鼓勵盡量接種第3劑。

葉昭甫指出，市區客運有1560名駕駛，完成第2劑者超過98%以上，第3劑接種率達6成，高於全國平均。他強調，駕駛除施打疫苗外，每周會快篩，避免被感染，市府呼籲客運業者，鼓勵駕駛員儘速接種第3劑，以提高保護率。

楊正中並質疑，高雄市政府今年初就買快篩劑給大眾運輸工具駕駛備用，一劑買到59元，他問中市交通局長葉昭甫，本地如何因應？

交通局表示，持續向台中市計程車公(工)會、車行、合作社及車隊宣導疫苗預約接種，其中防疫車隊駕駛屬高風險人員，所有駕駛已完成第3劑接種，每天每趟次出勤前後均完整清消，每周快篩，保障駕駛及乘客安全，未來將持續配合中央防疫政策，爭取快篩試劑給駕駛使用。

邱素貞也擔心公車營運染疫風險處處都在，交通局表示，針對公有公營停車場，民眾停車繳費，需接觸取票機、繳費機，葉昭甫說，每兩小時須噴酒精擦拭，加強消毒頻率。停車場未來將落實採用電子票證給付，方便且減少碰觸金錢與操作機器次數。

市議員邱素貞指出，公車駕駛完成第三劑僅六成，市府應多鼓勵駕駛們完成第三劑。記者陳秋雲／攝影
市議員邱素貞指出，公車駕駛完成第三劑僅六成，市府應多鼓勵駕駛們完成第三劑。記者陳秋雲／攝影

快篩試劑 疫苗 停車場

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