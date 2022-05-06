賞高山杜鵑免開車 南投好好玩推小車直上合歡山服務

每年此時間合歡山高山杜鵑花盛開，南投縣府的「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務，讓遊客搭高鐵或台鐵到台中後，可以轉搭9人座小車直上合歡山，省去開車及塞車之苦，1人1天接送費只要1399元，非常超值划算。

南投縣政府表示，合歡山杜鵑花季今年從啟動以來，都吸引許多遊客上山賞花健行，公路總局今年雖祭出客運接駁車以及高乘載管制，但每到假日山上道路還是十分擁擠，且無法一次到位，大家還是要忍受轉乘之苦，如果民眾想上山賞花，又不想開車，9人座接駁絕對是超值又划算的選擇。

南投觀光處為推動南投縣旅遊商品電子化，除輔導成立「南投好好玩」電子商務平台，也持續與網站營運單位討論推出新產品，決定在合歡山高山杜鵑花季時，推出免開車的9人座接駁服務，免包車、保證成團，讓您省去搭乘公車繁瑣，享受專車直達的服務；為提供遊客更多合歡山清境地區旅遊選擇，同步也推出清境高空觀景步道，結合清境小瑞士花園或竹山天梯、瑞龍瀑布等地，推出竹山鹿谷地區系列旅遊套票。

縣府指出，9人座接駁服務，是早上7點30分於台中干城站、7點55分於高鐵台中站五號出口發車前往合歡山，合歡山當地有3站可以選擇下車，包括武嶺、松雪樓及石門山。下午3點回程，返回高鐵台中站或台中干城站，目前首度開放5月12日及5月18日可預約，未來將視搭乘情況增加開放日期。