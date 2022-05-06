快訊

漁船撞見大規模陸航母艦隊 討海50年船長驚呼：長這麼大沒遇過

3.6萬例是假象…「篩檢量能爆黑數」 專家曝隱憂：恐多人死於非命

賞高山杜鵑免開車 南投好好玩推小車直上合歡山服務

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山高山杜鵑花正盛開，「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務。圖／南投縣政府提供
合歡山高山杜鵑花正盛開，「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務。圖／南投縣政府提供

每年此時間合歡山高山杜鵑花盛開，南投縣府的「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務，讓遊客搭高鐵或台鐵到台中後，可以轉搭9人座小車直上合歡山，省去開車及塞車之苦，1人1天接送費只要1399元，非常超值划算。

南投縣政府表示，合歡山杜鵑花季今年從啟動以來，都吸引許多遊客上山賞花健行，公路總局今年雖祭出客運接駁車以及高乘載管制，但每到假日山上道路還是十分擁擠，且無法一次到位，大家還是要忍受轉乘之苦，如果民眾想上山賞花，又不想開車，9人座接駁絕對是超值又划算的選擇。

南投觀光處為推動南投縣旅遊商品電子化，除輔導成立「南投好好玩」電子商務平台，也持續與網站營運單位討論推出新產品，決定在合歡山高山杜鵑花季時，推出免開車的9人座接駁服務，免包車、保證成團，讓您省去搭乘公車繁瑣，享受專車直達的服務；為提供遊客更多合歡山清境地區旅遊選擇，同步也推出清境高空觀景步道，結合清境小瑞士花園或竹山天梯、瑞龍瀑布等地，推出竹山鹿谷地區系列旅遊套票。

縣府指出，9人座接駁服務，是早上7點30分於台中干城站、7點55分於高鐵台中站五號出口發車前往合歡山，合歡山當地有3站可以選擇下車，包括武嶺、松雪樓及石門山。下午3點回程，返回高鐵台中站或台中干城站，目前首度開放5月12日及5月18日可預約，未來將視搭乘情況增加開放日期。

快速購買可連結，合歡山杜鵑九人座專車服務https://reurl.cc/Rrr8eZ，或優惠套票請上南投好好玩官方網站https://reurl.cc/e33nMj

合歡山高山杜鵑花正盛開，「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務。圖／南投縣政府提供
合歡山高山杜鵑花正盛開，「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務。圖／南投縣政府提供
合歡山高山杜鵑花正盛開，「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務。圖／南投縣政府提供
合歡山高山杜鵑花正盛開，「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動出手整合9人座小車服務。圖／南投縣政府提供

合歡山 南投 杜鵑花

延伸閱讀

台灣百大必訪步道之一！ 合歡山最值得一訪的悠閒山徑「小奇萊步道」

就是要違停！　合歡山交通錐竟因此遭移位、破壞

影／九天玄女降肉合歡山？ 鳶峰傳佛經聲嚇傻遊客

上合歡山不只要注意高乘載！　台14甲線清境段施工交管10天

相關新聞

擋不住疫情 南投雙龍瀑布七彩吊橋園區5月9日起休園10日

南投縣宣布信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區今年5月9日起休園10日，成為今年疫情爆發後第一個休園的風景區，南投觀光處表示，對於...

中捷將吃光資本額？ 林志盈：今年虧7.5億可控預算內

台中捷運預估今年底累計虧損上看22億，資本額25億將用罄！市議員黃馨慧擔憂，疫情造成捷運公司虧損擴大，附加商品沒特色，「...

精密機械園區周邊人增、車亂 台中市府研議閒置地闢臨停

台中市南屯區精密機械園區上、下班車流量大，市議員朱暖英指出，文山國小去年周遭200公尺內車禍達38件、大新國小28件，加...

農業區停車場限用LINE Pay 眾人「進得去出不來」添亂

台中市大雅區三和公園停車場最近實施收費提升周轉率，但僅限LINE Pay支付，當地老年人口多，不會使用電子支付，常有人停...

時隔兩年！員林市美術．設計聯展今恢復實體展

可以看到實體藝文作品，真好！員林市「2022美術．設計聯展」今天起在員林農工中正堂開幕，這次小學到大學共有7所學校展出水...

雲林能台中也要！議員爭取西濱公路設休息站

台中市議員施志昌、林祈烽爭取在西濱快速公路在台中設休息站，讓南來北往的貨車司機有休息處，另可結合當地觀光景點以及產業，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。