台中捷運加薪7%人事支出增 年底累積虧損恐達22億

台中捷運公司今年加薪7%，但年底累積虧損上看新台幣22億，疫情恐造成虧損更擴大，市議員呼籲可異業結合拿出績效，中捷公司回覆，開源節流外，持續開發商品、品牌授權。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，國民黨台中市議員黃馨慧質詢，台中捷運營運績效，2020年虧損8.9億元、2021年再虧損6億元，預估今年的日運量未達5.45萬人次，年底將虧7.3億元，累計虧損高達22億元，公司資本額25億即將用罄。

黃馨慧指出，中捷以「薪資低、離職率高」為理由，今年起加薪7%，公司實質上支出增加4000萬元人事費，而台中捷運商品館內商品沒特色，無法增加附加產品收入，建議可透過異業串連，實際拿出績效，否則小金雞變成賠錢貨。

中捷公司董事長林志盈表示，疫情影響，運量比原先規劃目標減少，今年虧損預算數為7.3億元，公司自結今年1至3月虧損約1億392萬元，未來疫情趨緩，虧損仍可控制在今年預算額度內。

林志盈指出，人事支出是大宗，公司嚴格控管用人，編制員額為983人，截至5月3日，在職人數為820人，其他支出節流。設法增加收入，如北屯機廠太陽光電設備建置案預計每年可帶來約750萬元售電回饋，持續開發周邊商品及品牌授權，並徵求異業合作廠商共同行銷。