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小吃部員工唱歌涉不戴口罩 南投衛生局待查證

中央社 / 南投縣6日電

南投縣新增166例COVID-19確診個案，其中1家小吃部已4人染疫，涉不戴口罩唱歌、聊天、員工未打滿疫苗，行為涉違反防疫規定，衛生局表示，由於確診者隔離治療，待後續查證。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，南投縣政府今天新增166例確診，其中縣內個案138例、外縣市28例轉回當地衛生局，含家庭感染52例、職場18例、校園18例、其他感染未明47例、朋友感染3例，目前尚無住院中、重症個案。

南投縣衛生局發布新聞稿表示，病毒傳染力強勿輕忽，草屯鎮47歲女性為某小吃部員工，在職場遭感染，自行快篩及PCR採檢陽性，此小吃部累積4例，確診個案與小吃部同事同住，未戴口罩泡茶、聊天，下班後又同住宿舍，同事密切接觸，增加感染機率。

衛生局長陳南松表示，過去防疫政策以清零為目標，由於目前社區感染人數驟增，防疫政策轉為「共存」，希望朝全民接種COVID-19疫苗群體免疫努力。因此，對特種行業染疫不再公布名單，但縣府將稽查特定對象，嚴格要求業者及消費者接種3劑疫苗，否則將依法開罰。

衛生局表示，染疫員工3人打3劑疫苗、1人打2劑，雖然目前政策唱歌須戴口罩，但衛生局尚未掌握業者、員工違規情形，加上確診者隔離治療，待後續查證。

另外，衛生局進行學童COVID-19疫苗注射，南投市光復國小是縣內第1間施打學校，南投縣長林明溱、教育處長陸正威及陳南松特別到校關心施打狀況，教育處統計全校66名學童只有11人願接種疫苗；全縣滿6歲至11歲國小學童約2萬1000人符合資格，初估同意施打意願約2成、3成。

衛生局 疫苗 南投

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