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中市議員指防疫計程車量能不足 桃機防疫巴士不停台中

中央社 / 記者趙麗妍台中6日電

民進黨籍台中市議員江肇國今天指出，桃園國際機場的防疫巴士，因台中未派遣防疫計程車接駁，所以未停靠台中，原因是防疫計程車量能不足，中市府表示，隨疫情變化檢討防疫車數量。

國內疫情嚴峻，台中市議會今天召開交通地政業務質詢，江肇國質詢提出，接獲民眾陳情，入境台灣可選擇搭乘防疫巴士，再轉接防疫計程車，但桃園機場的防疫巴士停靠雲林、嘉義、台南、高雄以及屏東，就是沒停靠台中。

江肇國表示，經詢問得知，市府因防疫計程車的運能不足，暫停配合，民眾要返回台中無法搭乘新台幣400元的防疫巴士，僅能自桃園國際機場搭乘防疫計程車直奔台中，花費新台幣1080元。

交通局長葉昭甫指出，疫情初期，交通局就協助衛生局徵調防疫計程車隊，已服務超過2年，目前有70輛防疫計程車及5輛防疫巴士協助載送返國居家檢疫或居隔民眾，並隨疫情變化滾動檢討防疫車數量。

葉昭甫表示，2年來因應國內疫情起伏及不同期間的中央防疫政策，台中市防疫計程車數量最高峰曾有153台，防疫計程車駕駛在受過相關防疫衛生教育訓練後，投入高風險族群載送服務，目前防疫車隊量能足夠。

先前交通局也配合外縣市防疫巴士至國道下客地點，再由防疫計程車協助接駁。有關民眾需預約防疫計程車才能搭乘防疫巴士，交通局會跟桃園國際機場等相關單位了解相關環節，以便提供載送服務。

負責中南部防疫巴士業務的龍泰通運公司接受中央社記者電訪表示，去年5月前，防疫巴士都有停靠台中，隨著疫情升溫，市府稱防疫計程車的能量不足無法接送，今年春節過後再次詢問，量能依然不足，但今天市府來電表示，防疫計程車量能足夠，未來安排防疫巴士停靠台中。

防疫計程車 巴士 桃園機場

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