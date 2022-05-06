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精密機械園區周邊人增、車亂 台中市府研議閒置地闢臨停

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
市議員朱暖英指出，台中市南屯區精密機械園區上、下班車流量大，學校又多，相關局處應該檢討周遭的交通動線。記者林佩均／攝影
市議員朱暖英指出，台中市南屯區精密機械園區上、下班車流量大，學校又多，相關局處應該檢討周遭的交通動線。記者林佩均／攝影

台中市南屯區精密機械園區上、下班車流量大，市議員朱暖英指出，文山國小去年周遭200公尺內車禍達38件、大新國小28件，加上周邊建案林立、校園進駐，未來停車、塞車問題日益嚴重。交通局將與經發局會勘周遭閒置土地，增闢臨時停車場，紓解停靠車流量。

台中市議會今天舉行交通地政業務質詢，市議員朱暖英表示，南屯區嶺東科技大學附近的春安里及春社里地區，有嶺東大學第一、二校區，還有精密機械園區、春安里的重劃區、市政府的勞工住宅及合宜住宅。

未來，台中科技大學進駐，多棟新建案將落成，工作及住宅人口倍增，但現況該地區車流量已塞爆，朱統計，去年文山國小200公尺內就發生38件車禍事故、大新國小28件、南屯國小16件，家長對於上、下課的塞車潮直搖頭。

朱暖英建議交通局將文山籃球場規劃成立體停車場，做成室內籃球場，並將同安溪兩側道路拓寬三分之一，整修建功路從春安三街口到忠勇路口的路段，逐步改善當地的交通行車狀況和停車空間。

交通局局長葉昭甫表示，將邀請教育局與相關學校，盤點學校周邊交通安全措施；另，邀請經發局針對產業園區閒置土地，研擬是否先行設置臨時停車場，紓解車格不足問題。至於文山籃球場規劃成立體停車場，交通局將納入考量。

停車場 塞車 車禍

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