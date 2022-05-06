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民眾黨彰化縣黨部提供次氯酸水 參選人到公共場所消毒

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
民眾黨彰化縣議員第一選區參選人王孝裕、彰化南區市民代表參選人薛方壹、大村鄉民代表參選人賴俊豪到彰化市的公共場消毒。圖／民眾黨提供
民眾黨彰化縣議員第一選區參選人王孝裕、彰化南區市民代表參選人薛方壹、大村鄉民代表參選人賴俊豪到彰化市的公共場消毒。圖／民眾黨提供

疫情緊繃，民眾黨彰化縣黨部除長期免費提供次氯酸水給民眾消毒外，第一選區參選人王孝裕、彰化南區市民代表參選人薛方壹、大村鄉民代表參選人賴俊豪近日還以次氯酸水，在彰化市公共場所消毒，引起民眾的關注，同時也達到自我宣傳的目的。

王孝裕、薛方壹率先在彰化市展開消毒，由領有清消證照的環衛公司負責人，也是民眾黨大村鄉民代表參選人賴俊豪提供機器設備，並指導噴灑方式與技巧，目前已完成10個公園、活動中心、學校周邊步道等消毒工作。

王孝裕持噴槍、賴俊豪背著次氯酸水桶，冒著大太陽，在陽明兒童公園逐一為各個遊戲器材消毒，尤其容易傳染病菌的手握處；薛方壹則提醒家長與小朋友，遠離噴灑地點，很多家長都很感動有人主動為遊戲設施消毒，讓孩子玩得安心。

王孝裕說，他與薛方壹到各社區、公園消毒，消毒活動也將由民眾黨彰化縣黨部推展到全彰化縣各鄉鎮市，希望減少環境病毒量，有相對安全的日常活動空間。

薛方壹說，噴灑時，尤其針對容易傳播病毒的門把、運動器具握把加強消毒，很多社區婆婆媽媽還會指引他們針對那些重點消毒，顯現目前社區是多麼需要消毒。

賴俊豪說，次氯酸水無毒、無味又環保，目前民眾黨彰化縣黨部無限量供應濃縮次氯酸水，只要以1：3稀釋就能使用，請自行攜帶不透光容器前往盛裝，或洽詢各區參選人與幹部。彰化縣黨部洽詢電話（04）8335070。

民眾黨彰化縣議員第一選區參選人王孝裕、大村鄉民代表參選人賴俊豪到彰化市的公共場消毒。圖／民眾黨提供
民眾黨彰化縣議員第一選區參選人王孝裕、大村鄉民代表參選人賴俊豪到彰化市的公共場消毒。圖／民眾黨提供
民眾黨彰化縣議員第一選區參選人王孝裕、大村鄉民代表參選人賴俊豪到彰化市的公共場消毒。圖／民眾黨提供
民眾黨彰化縣議員第一選區參選人王孝裕、大村鄉民代表參選人賴俊豪到彰化市的公共場消毒。圖／民眾黨提供

民眾黨 婆婆

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