擋不住疫情 南投雙龍瀑布七彩吊橋園區5月9日起休園10日

南投縣宣布信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區今年5月9日起休園10日，成為今年疫情爆發後第一個休園的風景區，南投觀光處表示，對於已上網購票之民眾，縣府將主動辦理全額退票事宜，民眾可至購票系統「南投好好玩」網站或app辦理退票。

南投縣政府指出，信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區去年因新冠肺炎疫情於5月休園兩個月，好不容易恢復營運，在控制入園人流上限，落實相關防疫措施前提下，園區每日遊客上限降載至800人，上下午各400人，每周三維持休園並辦理園區清消。

未料今年疫情嚴峻，各鄉鎮更是確診個案數逐漸上升，光是信義鄉今天累計確診個案數達到43人，是所有原民部落感染人數最多的地區，雙龍部落族人希望雙龍瀑布七彩吊橋園區能暫時休園1個月，避免遊客進入部落減少感染風險，