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中捷將吃光資本額？ 林志盈：今年虧7.5億可控預算內

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷董事長林志盈說，只要疫情平穩，推估全年虧損可控制在預算額度內。記者陳秋雲／攝影
中捷董事長林志盈說，只要疫情平穩，推估全年虧損可控制在預算額度內。記者陳秋雲／攝影

台中捷運預估今年底累計虧損上看22億，資本額25億將用罄！市議員黃馨慧擔憂，疫情造成捷運公司虧損擴大，附加商品沒特色，「開源」力道不足。她建議捷運公司不要坐等市庫增資，應參考國內外企業案例、異業串聯，今年員工加薪7%後，拿出績效。中捷董事長林志盈說，只要疫情平穩，推估全年虧損可控制在預算額度內。

台中捷運營運績效，2020虧損8.9億元、2021再虧6億，預估今年「日運量」未達5.45萬人次，年底將虧7.3億元，累計虧損高達22億元，公司資本額25億如用罄，影響台中交通未來規劃甚鉅。

黃馨慧認為，捷運公司強調編制983人、聘用830餘人，減少10%人力，光撙節人事成本並不能減少開支，且今年元旦起，中捷以「薪資低、離職率高」理由加薪7%，公司實質上支出已增加4千萬人事費。

她舉例，日本最大的鐵道公司2020年大虧損，改與水產公司合作，將海鮮從產地直送東京車站，增加收入；國內某官股航空公司，也調整貨運為營運重心，2021年營收締造新紀錄；還有國內某超商「店面變倉庫」，與電商合作寄取貨物，去年運績效逆勢成長逾20%。只要有創意、執行力都能扭轉營運劣勢，不必向納稅人伸手要錢增資。

中捷表示，去年虧損預算數為6.56億元，受疫情考驗，努力開源節流，去年虧損決算數為6.02億元，今年虧損預算數為7.3億元，1至3月虧損約1.03億元，只要疫情平穩，推估全年虧損可控制在預算額度內。

林志盈說，近期運量受疫情影響，減少約2成多，但中捷會樽節人事成本，預算編制員額為983人，截至今年5月3日在職人數為820人，會盡量節流。例如降低維修成本、車站水電節能等，另設法增加收入，維持財務穩定。

黃馨慧認為，台中捷運商品館內商品，例如購物袋、置物盒及桌曆等沒特色，無法大幅增加收入。去年底發售的桌曆，都已5月了，商品陳列架上還有；鐵道迷喜歡收藏的「小綠綠迴力車」去年4月發售逾一年了，應推出新版本。建議異業串聯、拿出亮麗績效。

台中市議員黃馨慧指出，中捷不能只吃資本額，應尋思創造收入。記者陳秋雲／ 攝影
台中市議員黃馨慧指出，中捷不能只吃資本額，應尋思創造收入。記者陳秋雲／ 攝影

台中捷運 疫情 鐵道迷

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