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彰化垃圾車排長龍 縣府指焚化爐歲修鄉鎮未分流

中央社 / 彰化6日電

彰化縣議員黃盛祿今天指出，各鄉鎮垃圾車近來在溪州焚化爐外大排長龍如何因應。彰化縣環保局長江培根說，多數鄉鎮未設暫置場分流，歲修時垃圾集中運往焚燒造成塞車。

彰化縣議會第19屆第7次定期會今天議程安排縣政質詢，民主進步黨籍彰化縣議員黃盛祿質詢表示，彰化溪州焚化爐最近進行歲修時，各鄉鎮清潔隊垃圾車都只能在焚化爐外排隊，清潔隊員也只能跟著垃圾車苦等沒有加班費，環保局有無因應對策。

江培根答詢指出，溪州焚化爐4月進行歲修，環保局曾先發文提醒各鄉鎮設置垃圾場暫置場，暫時放置每天收到垃圾，待焚化爐歲修完畢再將垃圾送到焚化爐焚燒，但多數鄉鎮都沒有暫置場。

江培根接受中央社記者訪問時表示，溪州焚化爐4月進行歲修，主要是更換爐管，只要各鄉鎮垃圾車分散時間進入焚化爐倒垃圾，還是可處理，但多數鄉鎮收垃圾的時間約在晚上6時至晚上9時，垃圾車收完垃圾後直接送到溪州焚化爐處理，因而一時處理不完。

江培根說，除垃圾車集中在同一時段進入焚化爐，環保局也不斷宣導各鄉鎮應設置垃圾暫置場，鄉鎮若有設暫置場，收取的垃圾可先放在暫置場，可等到焚化爐完成歲修再送垃圾處理，避免排隊苦等。

江培根表示，縣府有補助鄉鎮設立垃圾暫置場，但縣內多數鄉鎮都沒有設暫置場，擔心設暫置場會遭民眾抗議。溪州焚化爐歲修期間，鄉鎮清潔隊不願分流，又不設垃圾暫置場，累到的是焚化爐操作人員及清潔隊員。

江培根說，溪州焚化爐已在4月底完成歲修，因歲修期間只有1個傾卸門可使用，導致垃圾處理量跟著減少，現在焚化爐外已無垃圾車大排長龍；同時也加快處理垃圾的速度，約需1個月就能處理完歲修期間累積垃圾。

焚化爐 垃圾車

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