時隔兩年！員林市美術．設計聯展今恢復實體展

可以看到實體藝文作品，真好！員林市「2022美術．設計聯展」今天起在員林農工中正堂開幕，這次小學到大學共有7所學校展出水彩等平面創作、紙雕等立體雕塑和服裝、植物染、工藝等近千件作品，琳瑯滿目令人目不暇給，帶給觀眾豐富視覺與心靈的宴饗。

前年COVID-19疫情方興未艾，員林市的美術．設計聯展改為線上辦理，去年因本土疫情嚴重並升為第三級警戒而停辦，今年政府維持疫情二級警戒，員林市的美術．設計聯展恢復辦理，市公所邀請大員林地區7所學校以「群英薈萃。藝展員林」為題，今起至11日在員林農工中正堂舉辦展覽。

今年參展單位有僑信國小美術班、明倫國中美術班、員林高中美術班、員林家商（家政科、幼保科、服裝科、商業類科、美顏技術科）、員林農工（農場經營科、休閒農業科、園藝科、機械科、建築科、生物產業機電科）、員林崇實高工室內空間設計科及中州科技大學（時尚造型與視訊傳播系、景觀造園與維護系），合計960名學生的創作，不乏獲得全國學生美術比賽或全國技藝競賽優勝的作品。

市長游振雄說，連同前年和去年，「美術•設計聯展」今年邁入第廿三年，起初由僑信國小、明倫國中、員林崇實高工等3所學校參展，今年有7所學校加入，參加的校數和班級、科系逐年增加，實屬不易，每一學校展出作品各有特色，呈現多元領域的藝術創作，凸顯員林市各學校藝術設計人才濟濟。

游振雄告訴與會來賓，期待聯展作為藝術交流平台，除了鼓舞師生踴躍創新、創作，更希望落實及推廣學校的藝術課程，藉由聯展帶動員林市文化藝術風氣、為員林「藝術融合、多元發展」作出最佳示範，提昇市民文化素養，共創幸福員林、美麗城市。