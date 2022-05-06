時隔兩年！員林市美術．設計聯展今恢復實體展
可以看到實體藝文作品，真好！員林市「2022美術．設計聯展」今天起在員林農工中正堂開幕，這次小學到大學共有7所學校展出水彩等平面創作、紙雕等立體雕塑和服裝、植物染、工藝等近千件作品，琳瑯滿目令人目不暇給，帶給觀眾豐富視覺與心靈的宴饗。
前年COVID-19疫情方興未艾，員林市的美術．設計聯展改為線上辦理，去年因本土疫情嚴重並升為第三級警戒而停辦，今年政府維持疫情二級警戒，員林市的美術．設計聯展恢復辦理，市公所邀請大員林地區7所學校以「群英薈萃。藝展員林」為題，今起至11日在員林農工中正堂舉辦展覽。
今年參展單位有僑信國小美術班、明倫國中美術班、員林高中美術班、員林家商（家政科、幼保科、服裝科、商業類科、美顏技術科）、員林農工（農場經營科、休閒農業科、園藝科、機械科、建築科、生物產業機電科）、員林崇實高工室內空間設計科及中州科技大學（時尚造型與視訊傳播系、景觀造園與維護系），合計960名學生的創作，不乏獲得全國學生美術比賽或全國技藝競賽優勝的作品。
市長游振雄說，連同前年和去年，「美術•設計聯展」今年邁入第廿三年，起初由僑信國小、明倫國中、員林崇實高工等3所學校參展，今年有7所學校加入，參加的校數和班級、科系逐年增加，實屬不易，每一學校展出作品各有特色，呈現多元領域的藝術創作，凸顯員林市各學校藝術設計人才濟濟。
游振雄告訴與會來賓，期待聯展作為藝術交流平台，除了鼓舞師生踴躍創新、創作，更希望落實及推廣學校的藝術課程，藉由聯展帶動員林市文化藝術風氣、為員林「藝術融合、多元發展」作出最佳示範，提昇市民文化素養，共創幸福員林、美麗城市。
來賓參觀近千作品，內容包羅萬象，僑信國小以「藝・極棒」為展覽主題，展出三至六年級學生的彩畫、水墨、立體雕塑等作品；明倫國中美術班展出平面繪畫、3D立體紙雕創作，平面繪畫作品分為西畫及工筆水墨；員林高中美術班展出學生學習成果；員林家商各職業類科展出服裝、桌遊、首飾等造型作品；員林農工展出植物染和瓶中植物培養；崇實高工展出基礎繪畫、設計平面作品和木家具；中州科大時尚造型與視訊傳播系與景觀造園與維護系的學生團隊展出創作成果。
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