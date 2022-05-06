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台中市卓越青工總會擴大社會服務 大甲分會正式成立

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市卓越青工總會為推動公益、擴大社會服務，日前大甲區分會於中山里民活動中心舉行成立大會典禮。圖／台中市卓越青工總會提供
台中市卓越青工總會為推動公益、擴大社會服務，日前大甲區分會於中山里民活動中心舉行成立大會典禮。圖／台中市卓越青工總會提供

台中市卓越青工總會為推動公益、擴大社會服務，日前大甲區分會於中山里民活動中心舉行成立大會典禮，此為中市青工總會近一個月內，第6個正式成立的區分會，國民黨台中市黨部林敏霖主委、中市副議長顏莉敏、市議員陳本添、張瀞分、李榮鴻等嘉賓出席祝福。

台中市卓越青工總會長劉燈鐘表示，以推動社會公益和關懷弱勢為宗旨，近年來會務快速發展，感謝各界支持和所有成員的共同努力，目前總會和各區會的會員人數已達8百多名，每月除固定辦理活動，並隨時投入各項社會公益和服務。此外，感謝吳文湖、王登訓、蕭明仁、黃明松、古秀英和黃安順等會長勇於承擔地區的會務，讓地方再增添社福生力軍。

國民黨台中黨部主委林敏霖指出，最近幾年來，台中市的建設和進步有目共睹，盧市長的施政滿意度和台中市民的幸福感都位居全國前茅，期盼市府團隊和所有市民能繼續努力，讓台中成為台灣的首善之區，也許台中市卓越青工總會的所有會員，廣結更多地方熱心人士，一起協助市政府和各區公所的政務推行，成為建設大台中美好家園的重要一分子。

顏莉敏副議長、市議員陳本添、張瀞分、李榮鴻等都表示，台中市已是幸福永續的富市家園，不論在市政建設和防疫作為都是全台灣最棒的，凡是盧秀燕市府團隊提出有利於地方發展的議案，他們都全力促成早日實施。

台中市卓越青工總會表示，在后里、清水、沙鹿、梧棲和太平等區會的成立大會典禮上，除頒發吳文湖、王登訓、蕭明仁、黃明松、古秀英和黃安順等會長的證書和授旗，並進行會員聯誼活動，非常感謝各界嘉賓和會員們共襄盛舉，期盼日後大家攜手推動地方公益，讓家園更美好、幸福。

台中市 國民黨 梧棲

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