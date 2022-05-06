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雲林能台中也要！議員爭取西濱公路設休息站

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
公路總局在西濱快速公路口湖段設休息站。圖／施志昌提供
公路總局在西濱快速公路口湖段設休息站。圖／施志昌提供

台中市議員施志昌、林祈烽爭取在西濱快速公路在台中設休息站，讓南來北往的貨車司機有休息處，另可結合當地觀光景點以及產業，有助地方發展。交通局長葉昭甫表示，西濱高架橋下空間是公路總局主管，市府會反映。

施志昌表示，台61線西濱快速公路縱貫臺灣西部沿海地區，是全台最長的快速公路，本起新北八里，南至台南七股，全長約301.8公里。連假時，高速公路常常塞車，不少了會選擇台61作為替代道路。

施志昌指出，中南部段很多是高架式的，距離長、又沒有休息站，長途開車找不到地方休息。

公路總局去年在雲林口湖試辦台61線的休息站，是利用高架橋下的空間設置超商、小農市集、攤販與停車場，藉此推廣在地農產品與當地的旅遊。

施志昌表示，台61線經過台中大甲、大安、清水與龍井等行政區域，西濱周邊有大安濱海樂園、近年因衝浪而聞名的松柏漁港、大甲的匠師的故鄉是觀光農場，結合農村特色的餐飲、行程非常適合親子旅遊。

葉昭甫表示，目前口湖休息站是試辦計畫，目前正在評估經營的效益，因疫情的關係經營上比較困難。而西濱快速道路的橋下空間是公路總局主管，議員的建議會再向公路總局反映。

西濱快速公路雲林口湖段設休息站，議員施志昌建議海線可比照爭取。圖／施志昌提供
西濱快速公路雲林口湖段設休息站，議員施志昌建議海線可比照爭取。圖／施志昌提供

西濱快速公路 高架橋

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