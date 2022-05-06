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侏儸紀恐龍躍上台中公車站體 科博館與市府簽約認養

中央社 / 台中6日電

侏儸紀恐龍躍上台中市台灣大道「科博館」雙向公車站體，讓路過民眾驚喜，市長盧秀燕今天表示，恐龍是科博館重要象徵，感謝科博館認養2座公車站體，歡迎大家來探索參觀。

台中市政府推動公車候車亭及專用道站體活化，首次邀請國立自然科學博物館參與認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向共2座站體，站體內外彩繪，結合侏儸紀史前風格，帶領民眾走進科學人文的奇妙世界。

盧秀燕今天與科博館長焦傳金舉行認養簽約儀式時表示，感謝焦傳金率領團隊把科博館最有趣、重要的象徵「恐龍」設計在2座站體上，共繪有6隻恐龍，其中1座站體內搭配浩瀚星雲彩繪，另1座則搭配原生特有種植物意象，相信恐龍迷一定很高興。

焦傳金說，候車亭站內裝飾由館內展示組設計，往海線方向這一側穹頂主題是「浩瀚星空」，夜晚加上燈光、霓虹點綴，乘客彷彿沉浸在無垠宇宙；往台中車站的候車亭站內是「城市中的植物園」，仰望可看到科博館植物園四季綻放的繽紛花果，還有珊瑚礁植物圍繞的起伏礁岩區。

焦傳金表示，候車亭外觀彩繪的三角龍、伶盜龍、暴龍、竊蛋龍、圓頂龍、真板頭龍都是「恐龍廳」熱門主角，科博館邀請台中在地、揚名國際的藝術家鄒駿昇合作，以低飽和色調、復古繪圖風格詮釋，讓人眼睛為之一亮。

鄒駿昇分享創作理念，他想像一群恐龍在繁忙街道上展開未知旅途，三角龍走在最前端，身處充滿綠意的自然環境，象徵「希望」；跟在牠身後的幾隻恐龍，身邊瀰漫著雲霧，是火山爆發的濃煙與灰燼，也可視為人類製造的溫室氣體，意味地球環境正遭受破壞；走在隊伍最後的真板頭龍，身後的天空有隕石墜落，隱喻恐龍滅絕序曲已揭開，彷彿在提醒世人，面對大自然要保有謙卑的態度。

恐龍 公車 認養

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