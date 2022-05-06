彰化市停車位難求 將活化兩閒置公有地興建停車場

彰化市停車位難求，彰化縣長王惠美盤點閒置的公有地，指示將彰化市太平街、中正路二段(蚵ㄚ仁)兩處空間，分別闢建停車場活化，合計可設置20席汽車停車格及41席機車格，提供周邊停車需求。

彰化市中正路二段（舊蚵ㄚ仁）地帶四月間違建拆除後，殘破景象影響市容觀瞻，因此有必要活化使用。縣長王惠美今天上午由副議長許原龍、彰化市長林世賢及多位民代前往視察，王惠美表示，此一閒置土地，短期內先作為收費停車格，後續會在都市更新計畫中全面規劃，

工務處簡報時表示，「舊蚵ㄚ仁」地帶預定設置小型車15席及機車19席，工程經費約220萬元，停車場竣工後，可提供民權市場、彰化魚市場及周邊商業行為衍生的停車需求，帶動地方發展。

此外，縣政府在彰化市太平街有塊縣有財產商業用地，旁邊有6米道路，此處原本是彰化市公所向縣政府借為宿舍使用，年久失修因而荒廢，因此縣政府收回，並拆除破損建物。

彰化縣府將斥資90萬元，新建5格收費汽車格及22機車格，作為民眾至里辦公處洽公使用。王惠美一行前往視察，表示後續配合彰化市都市更新計畫或其他專案，使都市景觀更加美化最佳使用。