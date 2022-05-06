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彰化市停車位難求 將活化兩閒置公有地興建停車場
彰化市停車位難求，彰化縣長王惠美盤點閒置的公有地，指示將彰化市太平街、中正路二段(蚵ㄚ仁)兩處空間，分別闢建停車場活化，合計可設置20席汽車停車格及41席機車格，提供周邊停車需求。
彰化市中正路二段（舊蚵ㄚ仁）地帶四月間違建拆除後，殘破景象影響市容觀瞻，因此有必要活化使用。縣長王惠美今天上午由副議長許原龍、彰化市長林世賢及多位民代前往視察，王惠美表示，此一閒置土地，短期內先作為收費停車格，後續會在都市更新計畫中全面規劃，
工務處簡報時表示，「舊蚵ㄚ仁」地帶預定設置小型車15席及機車19席，工程經費約220萬元，停車場竣工後，可提供民權市場、彰化魚市場及周邊商業行為衍生的停車需求，帶動地方發展。
此外，縣政府在彰化市太平街有塊縣有財產商業用地，旁邊有6米道路，此處原本是彰化市公所向縣政府借為宿舍使用，年久失修因而荒廢，因此縣政府收回，並拆除破損建物。
彰化縣府將斥資90萬元，新建5格收費汽車格及22機車格，作為民眾至里辦公處洽公使用。王惠美一行前往視察，表示後續配合彰化市都市更新計畫或其他專案，使都市景觀更加美化最佳使用。
縣府工務處表示，為改善彰化縣停車問題，縣府前向中央「前瞻基礎建設計畫」爭取核定4座停車場興建工程，包含員林市三和公園地下停車場、台鐵彰化車站後站停車場、彰化市延平公園地下停車場及福興鄉停八平面停車場，工程總經費達11.6億元，完工後共可提供3席大客車格位、897席汽車格位及895席機車格位，其中前三座大型立體停車場，預計明年起陸續啟用，將大幅增加市中心停車空間供給，改善停車問題。
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