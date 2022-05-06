解決家戶廚餘問題 南投祭出每戶最高萬元補助

南投縣政府籌措2千萬元，補助家用「生物分解型」廚餘處理機，每戶最高補助1萬元，申請期間自5月9日起到11月30日止，南投縣長林明溱、立委許淑華呼籲縣民把握機會讓廚餘減量，一起解決南投縣垃圾處理問題。

南投縣環保局長李易書說，由垃圾採樣發現廚餘占垃圾中的二至三成，廚餘產生的臭味，也是垃圾處理最棘手的問題。南投縣每天垃圾量約250公噸，均仰賴其他縣市代為處理，近年因其他縣市焚化廠逐步進行整頓作業，導致南投垃圾去化更加不容易。

林明溱指出，家用廚餘機可以為四口之家每日至少減少1公斤廚餘，更可解決垃圾臭味問題。因此今年編列2千萬元經費，試辦補助民眾購買家用廚餘機處理廚餘，每戶最高補助1萬元。透過廚餘機可有效減少廚餘體積80%以上，並且可以用在家中盆栽施作，大幅減少垃圾量。

只要設籍南投縣，購買廚餘機後檢附申請書、購買發票、戶口名簿、說明書、匯款帳號及使用照片等資料，郵寄提出申請，經審查通過後，補助廚餘機價格5成為原則，每戶補助最高1萬元，名額有限，先申請者先贏，至少吸引2千戶以上購買廚餘機，有效減少廚餘量。

日月潭雲品飯店總經理張羽說，飯店落實廚餘回收後，每日回收處理廚餘量高達100公斤，大量減少垃圾，分解後的有機肥也成為房客體驗栽培多肉植物的最佳生態環保原料。