台中慈濟醫院獲「國際愛嬰醫院」認證 今正式揭牌慶賀

台中慈濟醫院榮膺首家「國際愛嬰醫院」，今早由院長簡守信帶領，正式揭牌母嬰親善團隊，持續落實推廣母乳哺育等重要工作；簡守信肯定團隊表現，表示落實在推廣母乳哺育等重要工作中，能得到首家國際愛嬰醫院榮譽十分不易。

台中慈濟醫院榮膺首家「國際愛嬰醫院」今天揭牌，國際愛嬰醫院效期從今年1月1日起為期3年，台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理、中華民國助產師助產士公會全國聯合會理事長林桂美，以及國際母乳哺育行動聯盟台灣主要聯絡人陳昭惠醫師等，多位致力推廣母嬰親善照護與母乳哺育的醫界代表，均以視訊祝賀。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，該院副院長莊淑婷與小兒科主任李敏駿分別擔任母嬰親善團隊主委、副主委，帶動多單位團隊同心協力，將對媽媽跟寶寶的關懷，落實在推廣母乳哺育等重要工作中，得到首家國際愛嬰醫院榮譽十分不易。母乳很珍貴，對寶寶營養毋庸置疑，也彰顯母親的偉大。

台中慈濟醫院母嬰親善團隊副主委兼小兒科主任李敏駿指出，台中慈濟醫院於2010年以全國第一佳績通過母嬰親善醫院認證，之後屢獲國民健康署肯定為母嬰親善標竿學習醫院，繼SNQ國家品質標章後再通過國際愛嬰醫院，成為首家符合國際水準認證醫院殊榮，顯示團隊真正做到全面提升媽媽與寶寶的健康照護目標。

李敏駿表示，「國際愛嬰醫院」認證評核標準要求，如產檯皮膚接觸率、住院期間親子同室率、純母乳率、工作人員教育要求與相關人員面談等，都比母嬰親善醫院更嚴格。因疫情影響才遲至母親節前揭牌。

「國際愛嬰認證不只對寶寶友善，對媽媽也友善。」李敏駿說，成功母乳哺餵的措施之一，是媽媽在產後與嬰兒的肌膚接觸至少1小時，出生的寶寶以自己的生物本能，找到媽媽的乳房含上去，吃人生第一口奶，緊跟國際標準，台中慈濟醫院母乳哺餵率達70%，遠超過國民健康署統計全國母乳哺餵率的2.3倍。