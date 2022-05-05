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同時照料4子女與工作常受傷丈夫 顏素美獲彰化縣模範母親

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮南光里民顏素美當選模範母親。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮南光里民顏素美當選模範母親。記者簡慧珍／攝影

「割在夫身，痛在妻心。」彰化縣二林鎮66歲顏素美和丈夫謝明憲從事玻璃裁切業，每次丈夫被玻璃劃傷、割傷，她承擔起工作又要照料丈夫和4名子女，吃苦當吃補從無怨言，子女看在眼裡希望減輕父母的負擔都奮發向上；她相夫教子之餘還抽空協助宣導政令，今年被南光里推薦模範母親，並接受縣政府表揚。

顏素美是二林人，23歲那年憑媒妁之言嫁給芳苑鄉謝明憲，婚後夫唱婦隨共同經營玻璃裁切業。謝明憲說，他家輪種稻米和花生，40多年前很多女孩子已不願嫁為農婦，農家子弟不容易找對象，他退伍後到高雄向親戚學裁切玻璃的手藝「有一份頭路」，幸運娶到顏素美。

顏素美也說，娘家雖然種田，可是她不會農事，家中長輩覺得不合適嫁到農家務農，謝明憲創業做玻璃裁切，所以媒人說成了這門婚事，她跟丈夫學裁切玻璃等技術，裁切和搬運過程中常被劃傷、割傷，謝明憲多次手掌、手臂受傷嚴重，休養期間玻璃店減少接工作，由她維持基本營運量。

謝明憲和顏素美重視子女教育，謝明憲督導功課，顏素美管理生活，兩人分別扮黑臉，一鬆一弛，孩子行為若「走鐘」，就用自製「愛的小手」懲罰；顏素美說，她和丈夫忙歸忙，但要讓孩子從小知道不能做脫序、危險的事，要做人誠實、做事認真，成為對社會有用的人。

4名子女陸續長大到外地讀大學，顏素美在朋友邀請下，開始走出家庭參加社區歌唱班、跳元極舞，因此接觸二林社區大學，加入社大甘蔗劇場演話劇，社區看見她的能力，找她擔任南光里的鄰長，協助宣導政令和協辦各項活動。

鎮長蔡詩傑表示，鎮公所評選模範母親首重身教，模範母親有良好的身教可產生耳濡目染作用，通常孩子會有良好成就，第二評選標準是家庭經營，模範母親維繫家庭和諧給孩子正能量，為社會奠定祥和基礎；顏素美家庭和樂，子女各在教育界、醫界和公務體系服務，她有空就服務社區，足為模範。

模範母親

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