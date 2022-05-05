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不願具名企業家送百萬現金給暨大 只求助學培育弱勢生

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學近期獲100萬元現金捐款，對方只盼助學培育弱勢生，經了解，應是一群民間企業家合資。圖／暨大提供
國立暨南國際大學近期獲100萬元現金捐款，對方只盼助學培育弱勢生，經了解，應是一群民間企業家合資。圖／暨大提供

為協助弱勢生求學，國立暨南國際大學啟動「願景計畫」，繼上月獲全國EMBA羽球賽慨捐73萬元，近期有民眾不願具名直接捐助100萬元現金，經了解，是一群民間企業家合資，只盼用以實際的行動協助該校培育經濟條件不佳的學生。

暨大指出，暨大啟動「願景計畫」已進入第2年，主要是讓中低收入戶、經濟不利生以及特殊境遇家庭子女等3類經濟弱勢學生，優先錄取在地國立大學，能安心就近求學，減輕家庭經濟負擔，至今約有164名偏鄉或弱勢生透過計畫入學。

而為讓更多人關注並協助弱勢生求學，暨大去年成立募款策進會，並透過靈活募款策略，號召更多的學長姐關注母校發展，辦理藝術品與書畫義賣、紀念酒製作、校慶運動會與系列活動等募款餐會，今年更接連獲73萬、100萬元等高額捐款

暨大表示，全國EMBA校際盃羽球賽3月在暨大舉辦，賽後捐出活動結餘經費73萬元，供該校做為弱勢學生獎學金；近期更收到了一筆100萬元的現金捐款，是透過學務處直接將百萬現金，送到暨大出納組完成捐贈的手續。

暨大學務長蔡金田說，捐款人了解該校辦學用心，因此想協助校內經濟弱勢，但成績拔尖的孩子；暨大主任秘書曾永平則說，經了解，捐款者並非1人，而是一群民間企業家，預計將會成立協會，幫助弱勢生，同時建構並優化大學教學環境。

暨大校長武東星則感謝各界挹注該校「願景計畫」，他表示，他們的捐款行動讓更多經濟弱勢生能就讀公立大學，也期待透過其號召及拋磚引玉，能讓更多熱心高等教育發展的朋友加入，以實際的行動扶植國立大學培育經濟文化不利學生。

為協助弱勢生求學，國立暨南國際大學啟動「願景計畫」，並透過多元策略募款助學。圖／暨大提供
為協助弱勢生求學，國立暨南國際大學啟動「願景計畫」，並透過多元策略募款助學。圖／暨大提供

捐款 願景

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