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疫情衝擊運量！台中捷運累計虧損達6成 中捷：開源節流

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
受疫情衝擊，台中捷運綠線運量不如預期，中捷打造職棒主題車站、車廂，號召球迷搭捷運。圖／台中捷運提供
受疫情衝擊，台中捷運綠線運量不如預期，中捷打造職棒主題車站、車廂，號召球迷搭捷運。圖／台中捷運提供

台中捷運綠線通車滿周年，受疫情影響，搭乘運量未達預期。民進黨議員陳淑華說，中捷預估日平均運量5.45萬人次，但實際上僅2.5萬到3萬不等，票箱收入銳減，累計虧損已達6成，憂心會持續擴大。台中捷運董事長林志盈說，去年預定虧損6.56億元，實際決算虧損為6.02億元，今年全年預估7.3億元，第一季約1.03億元，將持續開源節流。

台中捷運綠線通車後，已累積700萬人次旅客。議員段緯宇說，中捷既然能達到這麼多運量人次，日後就不要請市府再編預算補貼虧損，讓捷運能自立謀生。

陳淑華說，受疫情衝擊，公共運輸受到衝擊，公車、捷運運量都萎縮，目前疫情升溫，每日運量僅1.8萬人，今年迄今日運量平均數也只有2.5萬到3萬人次不等。

她質疑，中捷營運計劃在疫情前編列，預估日運量達5.45萬人次，但實際上僅達成約5成多，票箱收入減少，累計到109年虧損8.9億元，加上去年已虧損6億，今年原本預估虧損7.3億元，是否會再擴大？

陳淑華說，目前捷運公司的促銷方案，對捷運迷有效，但仍有局限性，應擴大行銷方案，讓更多市民參與，才不會讓捷運成為財務無底洞。

中捷表示，去年虧損預算數為6.56億元，受疫情考驗，努力開源節流，去年虧損決算數為6.02億元，今年虧損預算數為7.3億元，1至3月虧損約1.03億元，只要疫情平穩，推估全年虧損可控制在預算額度內。

林志盈說，近期運量受疫情影響，減少約2成多，但中捷會樽節人事成本，預算編制員額為983人，截至今年5月3日在職人數為820人，會盡量節流，例如降低維修成本、車站水電節能等，另設法增加收入，維持財務穩定。

台中捷運 公共運輸

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