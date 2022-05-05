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「非彰化不可！」 王惠美建議兩處地點供立法院遷建

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣府指出，「擴大彰化市東區都市計畫區」位在彰化市中心，擁有全國最佳的交通條件區位，國道1號、3號交會點，鐵路、公路系統完善，台中捷運綠線將經過本區並設站，具備都心發展條件，適合立法院遷來。示意規畫圖／彰化縣政府提供
彰化縣府指出，「擴大彰化市東區都市計畫區」位在彰化市中心，擁有全國最佳的交通條件區位，國道1號、3號交會點，鐵路、公路系統完善，台中捷運綠線將經過本區並設站，具備都心發展條件，適合立法院遷來。示意規畫圖／彰化縣政府提供

立法院因腹地過小，不敷使用，立法院長游錫堃正各縣市拜訪，尋求適合的遷移地點，今天下午拜訪彰化縣長王惠美時，王惠美表示，基於區域平衡及氣候等條件，「非彰化不可」，建議兩處地點，分別是田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」，以及「擴大彰化市東區都市計畫區」，都具備交通區位優勢，擁有都心發展的條件，均是國會新址的理想地點。

游錫堃說，目前全台提出國會遷址的地點多達28處，他個人採開放態度，將來仍將由立法院採合議制做出最後決定。

王惠美表示，目前國內政治經濟偏重南北兩大都會區，造成人口過度集中，而彰化縣位於台灣中心，交通便利、氣候宜人，選擇彰化作為國會新址，除為都市減壓外，更是最有利台灣整體均衡，且具發展願景的選擇。

王惠美說，經縣府專業團隊評估提出兩處建議地點，第1處位於田中鎮的「高速鐵路彰化車站特定區」，第2處是「擴大彰化市東區都市計畫區」，都是具備交通區位優勢，擁有都心發展的條件，相信未來立法院進駐後，將可成為中台灣新都心，帶動中彰投區域發展，彰化縣政府一定全力配合國家政策。

縣府地政處在簡報中表示，田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」，具備高鐵、台鐵雙鐵優勢，加上已開通的東彰道路串連國道系統，交通十分便利。目前已經有彰化基督教醫院、遠雄建設、中央氣象站院區、肯頓國貿公司、鉅邦醫材等大廠投資進駐，完成開發後將為綠色交通、醫療養生及永續產業等多元機能生活圈。

至於「擴大彰化市東區都市計畫區」，全區面積596公頃，位在彰化市中心，擁有全國最佳的交通條件區位，包括位於台鐵的山、海線及國道1號、3號交會點，鐵路、公路系統完善，而且台中捷運綠線將經過本區並設站，完全具備都心發展條件。

地政處表示，「擴大彰化市東區都市計畫」目前依內政部指示優先以「台化廠區再發展區」做為第1階段施行目標，開發面積約70公頃，內政部都市計畫委員會審議通過後，即可著手進行實質開發作業，配合高速公路彰化交流道附近特定區面積1422公頃，開發腹地充足彈性大，定可滿足立法院遷建所需用地。

彰化縣政府指出，田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」，具備高鐵、台鐵雙鐵優勢，加上已開通的東彰道路串連國道系統，交通十分便利，很適合立法院遷來。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府指出，田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」，具備高鐵、台鐵雙鐵優勢，加上已開通的東彰道路串連國道系統，交通十分便利，很適合立法院遷來。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右）告訴立法院長游錫堃說，基於區域平衡及氣候等條件，立法院遷移「非彰化不可」，建議兩處地點，分別是田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」，以及「擴大彰化市東區都市計畫區」。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右）告訴立法院長游錫堃說，基於區域平衡及氣候等條件，立法院遷移「非彰化不可」，建議兩處地點，分別是田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」，以及「擴大彰化市東區都市計畫區」。記者劉明岩／攝影
立法院長游錫堃聽取簡報時，彰化縣長王惠美（右3）表示，基於區域平衡及氣候等條件，立法院遷移「非彰化不可」，建議兩處地點，分別是田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」，以及「擴大彰化市東區都市計畫區」。記者劉明岩／攝影
立法院長游錫堃聽取簡報時，彰化縣長王惠美（右3）表示，基於區域平衡及氣候等條件，立法院遷移「非彰化不可」，建議兩處地點，分別是田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」，以及「擴大彰化市東區都市計畫區」。記者劉明岩／攝影

立法院 都市計畫 王惠美

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