台中潭子缺機車路考練習場 民代協調於國4橋下空地設置

台中市潭子區缺乏機車路考練習場，民眾感到不便，民代今舉辦會勘，協調潭子區公所，向交通部高速公路局認養潭興路、旱溪東路，國道四號高架橋下空間，設置機車路考練習場，預計將於8月完成。

機車路考自2016年6月增考「二段式左轉」、「變換車道」、「直角轉彎」及「停車再開」等4項目後，難度大幅增加，許多民眾考照前，皆會先尋場地練習；但台中潭子區缺乏機車路考練習場，民眾如欲練車，皆須跑到鄰近行政區的練習場，相當不便。

聚興里里長李添貴指出，里民擔心機車路考過不了，得浪費時間重考，但又缺乏練習場地，希望潭子區公所能認養下潭興路、旱溪東路國四高架橋下空間，管理劃設機車新式路考練習場，供機車族考照練習使用。

台中市議員賴朝國表示，經爭取，感謝高公局支持潭興路、旱溪東路國四高架橋下空間，供潭子區公所認養劃設機車路考練習場地；潭子區公所林國聲區長，隨即指示公所同仁籌措經費60萬元協助辦理，將參照監理站機車路考現場尺寸規格，整地鋪設AC柏油劃設一座機車練習場地，預計8月底前可設置完成啟用。

高公局中區養護工程分局長熊德維說，潭子區公所擬使用國4潭子高架橋下空間，設置機車路考練習場案，請依所需使用空間，提送土地使用計畫書、圖等相關資料送高公局中區養護分局審查，將儘速全力配合辦理。