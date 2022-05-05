陌生男暖助百元搭車 她淚謝找人：見到愛犬最後一面

南投一名女大學生因家中狗狗年事已高，日前趕在周末休假前要返家陪牠，到客運站買票時才發現身上錢不夠，有民眾暖心支援100元，未料這舉動買到「她與愛犬的最後一面」，為此上網發文找人，淚謝他的善舉，她才能陪愛犬走到最後。

一名女大生在社群平台「Dcard」發文指出，她在南投暨大讀書，幾乎每周都返回台中的家，但上周覺得有點懶，沒打算要回家，但臨時得知父母要外出不在家，家裡的高齡10歲8個月的狗狗沒人顧，覺得擔心，周五晚上收了行李趕搭客運。

只不過，女大生抵達埔里崎下站，買票時才發現身上錢不夠，又無法刷卡，但往台中的客運再幾分鐘就要到了，去領錢再回來勢必來不及，下一班又要等1小時，而且到家都半夜11點，可能放棄回台中會比較好，讓她傷透腦筋。

就在此時，旁邊一名男子可能是聽到她與售票阿姨的對話，竟飛快地拿了200元給她，率性的說「反正都是要回台中的嘛」，讓她相當感謝，也問了幾次要怎麼轉帳還他，但對方就是笑笑地說不用，最後她收下100元，成功補齊車資買票。

女大生事後與男子閒聊提到，返家是「因為她家的狗狗很老了，可能隨時都會過世，她怕會錯過牠」，男子聽到後則跟她分享他家8歲愛犬的照片，之後，車來了，女大聲再次道謝後上車，最後也順利返家。

只是，這次返家竟是女大生與愛犬的最後一次相處，女大生表示，到家後的隔天，她家的狗狗過世了，她淚謝男子的100塊錢，讓她能順利返家陪伴愛犬，是她跟愛犬的恩人，為此上網發文，希望網友或可能認識該名男子的人能轉達她的謝意。