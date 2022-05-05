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埔里桃米路段取締飆車 南投區間測速執法首周取締109件

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台21線埔里鎮桃米路段，經過3個月宣導期後，正式公告4月25日起開始展開區間平均速率執法取締。記者黑中亮／攝影
台21線埔里鎮桃米路段，經過3個月宣導期後，正式公告4月25日起開始展開區間平均速率執法取締。記者黑中亮／攝影

台21線埔里鎮桃米路段，經過3個月宣導期後，正式公告4月25日起開始展開區間平均速率執法取締，南投縣警局表示，首周平均車次為每日雙向計7051輛，警方已取締109件超速違規，該路段速限每小時60公里，取締違規最高時速為101公里，但用路人自覺下，違規率僅0.2%，平均車速為58公里，並無塞車狀況。

南投縣警局表示，去年起，台21線啟動區段測速作業，今年初完工後，新增啟針對台21線北向53.8公里至51.1公里，偵測長度2.73公里，南向51.1公里至53.9公里，偵測長度2.8公里，採用新型影像辨識技術，限速60公里，針對往來違規車輛進行拍照後，再逕行舉發。

南投縣交通隊指出，台21線埔里鎮桃米至魚池鄉澀水路段，偵測長度約2.8公里，道路環境蜿蜒且下坡，易有超速行駛情形，成為交通事故發生頻繁的路段，傳統定點超速取締，仍無法有效減少事故發生，因而建置縣內首座區間測速裝置，藉由速度管理有效降低交通事故發生。

台21線區測經3個月的宣導期，目前間測速設備已開始執法，於上個月4月25日正式實施取締後，縣警局統計首周每日雙向計7051輛，警方已取締109件超速違規，其中白色豐田時速達99公里外，另一黑色賓士轎車甚至時速達101公里，依法超速逾時速60公里以上屬危險駕車，法定罰鍰6000至2萬4000元。出不窮。

台21線埔里鎮桃米路段，經過3個月宣導期後，正式公告4月25日起開始展開區間平均速率執法取締。記者黑中亮／攝影
台21線埔里鎮桃米路段，經過3個月宣導期後，正式公告4月25日起開始展開區間平均速率執法取締。記者黑中亮／攝影
台21線埔里鎮桃米路段開始展開區間平均速率執法取締，一黑色賓士轎車甚至時速達101公里。圖／南投縣警局提供
台21線埔里鎮桃米路段開始展開區間平均速率執法取締，一黑色賓士轎車甚至時速達101公里。圖／南投縣警局提供

南投 測速

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