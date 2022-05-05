聽新聞
test
0:00 / 0:00
埔里桃米路段取締飆車 南投區間測速執法首周取締109件
台21線埔里鎮桃米路段，經過3個月宣導期後，正式公告4月25日起開始展開區間平均速率執法取締，南投縣警局表示，首周平均車次為每日雙向計7051輛，警方已取締109件超速違規，該路段速限每小時60公里，取締違規最高時速為101公里，但用路人自覺下，違規率僅0.2%，平均車速為58公里，並無塞車狀況。
南投縣警局表示，去年起，台21線啟動區段測速作業，今年初完工後，新增啟針對台21線北向53.8公里至51.1公里，偵測長度2.73公里，南向51.1公里至53.9公里，偵測長度2.8公里，採用新型影像辨識技術，限速60公里，針對往來違規車輛進行拍照後，再逕行舉發。
南投縣交通隊指出，台21線埔里鎮桃米至魚池鄉澀水路段，偵測長度約2.8公里，道路環境蜿蜒且下坡，易有超速行駛情形，成為交通事故發生頻繁的路段，傳統定點超速取締，仍無法有效減少事故發生，因而建置縣內首座區間測速裝置，藉由速度管理有效降低交通事故發生。
台21線區測經3個月的宣導期，目前間測速設備已開始執法，於上個月4月25日正式實施取締後，縣警局統計首周每日雙向計7051輛，警方已取締109件超速違規，其中白色豐田時速達99公里外，另一黑色賓士轎車甚至時速達101公里，依法超速逾時速60公里以上屬危險駕車，法定罰鍰6000至2萬4000元。出不窮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言