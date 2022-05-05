快訊

她中頭獎「連續30年每月坐領37萬」嗨翻 秒離職換新房

呼籲聚餐先暫停 柯文哲曝北市軟封城「最後底線」

單親媽「鬼切」3車道下高速公路 這原因讓法院撤銷罰單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市中央公園平衡體驗區5月重開放 想像漂浮綠地藍天間

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市建設局近日完成水湳中央公園平衡體驗區檢修，5月重新開放。 圖／台中市建設局提供
台中市建設局近日完成水湳中央公園平衡體驗區檢修，5月重新開放。 圖／台中市建設局提供

台中市建設局近日完成水湳中央公園平衡體驗區檢修，5月重新開放，建設局長陳大田指出，遊戲空間設計不同高度及攀爬網，可爬行、行走、或坐或臥，想像漂浮在草地的悠閒感，感受維持身體平衡過程的趣味。

建設局長陳大田表示，平衡體驗區位在敦化路二段旁，是中央公園12感官設施之一。硬體分3層，設施高度達11公尺，可讓大人、小朋友挑戰。

建設局指出，平衡體驗區開放時間，第1層是全時段開放，限制20人以下；第2、3層為周六、周日及國定假日，上午9點至下午5點開放，每層限制6人以下，每次使用時間為20分鐘以內，未滿12歲以下兒童須父母或成年人陪同使用。

民眾可透過中央公園導覽APP，指引園區設施位置及各特色景點，一手掌握公園資訊，帶給民眾更智慧化的遊玩體驗。

台中市

延伸閱讀

中市快篩試劑首批獲7萬劑 將啟動學校協助發放

相關新聞

「非彰化不可！」 王惠美建議兩處地點供立法院遷建

立法院因腹地過小，不敷使用，立法院長游錫堃正各縣市拜訪，尋求適合的遷移地點，今天下午拜訪彰化縣長王惠美時，王惠美表示，基...

陌生男暖助百元搭車 她淚謝找人：見到愛犬最後一面

南投一名女大學生因家中狗狗年事已高，日前趕在周末休假前要返家陪牠，到客運站買票時才發現身上錢不夠，有民眾暖心支援100元...

埔里桃米路段取締飆車 南投區間測速執法首周取締109件

台21線埔里鎮桃米路段，經過3個月宣導期後，正式公告4月25日起開始展開區間平均速率執法取締，南投縣警局表示，首周平均車...

疫情衝擊運量！台中捷運累計虧損達6成 中捷：開源節流

台中捷運綠線通車滿周年，受疫情影響，搭乘運量未達預期。民進黨議員陳淑華說，中捷預估日平均運量5.45萬人次，但實際上僅2...

台中潭子缺機車路考練習場 民代協調於國4橋下空地設置

台中市潭子區缺乏機車路考練習場，民眾感到不便，民代今舉辦會勘，協調潭子區公所，向交通部高速公路局認養潭興路、旱溪東路，國...

中市中央公園平衡體驗區5月重開放 想像漂浮綠地藍天間

台中市建設局近日完成水湳中央公園平衡體驗區檢修，5月重新開放，建設局長陳大田指出，遊戲空間設計不同高度及攀爬網，可爬行、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。