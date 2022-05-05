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中市中央公園平衡體驗區5月重開放 想像漂浮綠地藍天間
台中市建設局近日完成水湳中央公園平衡體驗區檢修，5月重新開放，建設局長陳大田指出，遊戲空間設計不同高度及攀爬網，可爬行、行走、或坐或臥，想像漂浮在草地的悠閒感，感受維持身體平衡過程的趣味。
建設局長陳大田表示，平衡體驗區位在敦化路二段旁，是中央公園12感官設施之一。硬體分3層，設施高度達11公尺，可讓大人、小朋友挑戰。
建設局指出，平衡體驗區開放時間，第1層是全時段開放，限制20人以下；第2、3層為周六、周日及國定假日，上午9點至下午5點開放，每層限制6人以下，每次使用時間為20分鐘以內，未滿12歲以下兒童須父母或成年人陪同使用。
民眾可透過中央公園導覽APP，指引園區設施位置及各特色景點，一手掌握公園資訊，帶給民眾更智慧化的遊玩體驗。
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