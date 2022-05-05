嘉榮開立「防疫特別門診」 快篩陽民眾快速就醫、篩檢

因應近來全國確診個案的增加，許多民眾在家自我篩檢，出現陽性時，通常會很緊張，也會期待可立即獲得自身的健康情形，而到醫院急診時，又常面臨急性病患需在急救，而需等待。台中榮民總醫院嘉義分院特別開設「防疫特別門診」，讓居家快篩（含家用快篩）陽性，或有發燒或呼吸道症狀的民眾，可立即獲得診療及做PCR檢查，另外若民眾真的擔心，雖未做居家快篩陽性且無症狀，但想自費做PCR，也可透過防疫特別門診掛號檢驗。

院長陳正榮說明，醫院於週一至週五上午9～12時，於急診對面的發燒篩檢站開設「防疫特別門診」，針對在家做家用快篩陽性的民眾，來院可快速就醫及做PCR確認是否確診，並獲得適當治療。而嘉榮的防疫特別門診針對不同對象也採分流，避免及降低不同對象在就醫等待時，發生互相有感染的可能性。同時防疫特別門診設於獨立的發燒篩檢站內，設備完備，亦有獨立病床及廁所，貼心又安全。