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中市行動圖書車來了！ 中央公園、帝國糖廠現蹤跡

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市文化局今年5月推動「跑酷行動圖書車」駐點服務，本月7日書車首度進駐中央公園。圖／台中市文化局提供
台中市文化局今年5月推動「跑酷行動圖書車」駐點服務，本月7日書車首度進駐中央公園。圖／台中市文化局提供

台中市圖書館推出「智慧綠能行動圖書車」，今年5月推動「跑酷行動圖書車」駐點服務，本月7日書車首度進駐中央公園，辦理「感恩媽咪」主題書展及活動，民眾完成指定條件，還可獲得限量驚喜好禮，讓民眾在綠蔭下、讀好書。

中市圖指出，台中市第一部「智慧綠能行動圖書車」今年2月底新上路，擁有亮麗藍的嶄新外觀和太陽能充電等環保綠能輔助，格外搶眼；台中市目前共有7部行動圖書車，服務遍及全市29個行政區。

中市圖館長張曉玲說，5月開始，智慧綠能行動圖書車新増中央公園、帝國製糖廠人氣景點，將圖書資源帶到民眾身邊，推廣城市閱讀。

文化局長陳佳君表示，三年來台中市民借閱冊數連續突破千萬冊，蟬聯去年教育部「整體閱讀力表現績優城市」，今年圖書館購書經費也從5000萬，倍增至1億元，疫情期間電子書閱讀成長率更高達174%，顯示台中市豐沛的閱讀能量。

5月份的「跑酷行動圖書車」系列活動駐點服務，包括5月7日於中央公園、5月15日於萬和宮、5月21日於文化資產園區、5月28日於帝國製糖廠，詳細服務時間可至台中市立圖書館官網粉絲專頁查詢

親子一起上「智慧綠能行動圖書車」借閱書籍。圖／台中市文化局提供
親子一起上「智慧綠能行動圖書車」借閱書籍。圖／台中市文化局提供
「智慧綠能行動圖書車」機動性高，能駛進校園供學子借閱書籍。圖／台中市文化局提供
「智慧綠能行動圖書車」機動性高，能駛進校園供學子借閱書籍。圖／台中市文化局提供

台中市 圖書館 教育部

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