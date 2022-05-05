中市行動圖書車來了！ 中央公園、帝國糖廠現蹤跡

台中市立圖書館推出「智慧綠能行動圖書車」，今年5月推動「跑酷行動圖書車」駐點服務，本月7日書車首度進駐中央公園，辦理「感恩媽咪」主題書展及活動，民眾完成指定條件，還可獲得限量驚喜好禮，讓民眾在綠蔭下、讀好書。

中市圖指出，台中市第一部「智慧綠能行動圖書車」今年2月底新上路，擁有亮麗藍的嶄新外觀和太陽能充電等環保綠能輔助，格外搶眼；台中市目前共有7部行動圖書車，服務遍及全市29個行政區。

中市圖館長張曉玲說，5月開始，智慧綠能行動圖書車新増中央公園、帝國製糖廠人氣景點，將圖書資源帶到民眾身邊，推廣城市閱讀。

文化局長陳佳君表示，三年來台中市民借閱冊數連續突破千萬冊，蟬聯去年教育部「整體閱讀力表現績優城市」，今年圖書館購書經費也從5000萬，倍增至1億元，疫情期間電子書閱讀成長率更高達174%，顯示台中市豐沛的閱讀能量。